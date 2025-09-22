Todo listo para participación de RD en feria turística de Top Resa, en París, Francia

Ministro Collado optimista y augura el éxito para garantizar que los turistas franceses sigan escogiendo a RD como su destino favorito de larga distancia

París, Francia. – El ministro de Turismo, David Collado, informó este lunes que la feria turística de Top Rosa, que inicia oficialmente este martes, contará con la mayor cantidad de coexpositores de República Dominicana, en su historia, con más de 30 empresas de toda la industria.

Al acudir a supervisar los detalles finales de la participación del país en el evento de turismo más importante de Francia, el ministro Collado mostró su optimismo de los resultados que se obtendrán en el evento para seguir recuperando el mercado francés y europeo.

“Estamos enfocados en recuperar los turistas del mercado europeo y por eso era estratégico que República Dominicana fuera el país-socio de esta Feria, ya que aquí confluyen todos los actores importantes de turismo, no solo de Francia sino de todo el Viejo Continente” explicó Collado.

El funcionario también adelantó que se firmarán importantes acuerdos con líneas aéreas, agencias de viajes y tour operadores que buscarán impulsar la llegada de más turistas desde Europa a República Dominicana.

Durante Top Resa, República Dominicana presentará estratégicamente el destino de Miches, para promoverlo en estos mercados como destino modelo de desarrollo público-privado.

El stand de República Dominicana tiene una dimensión de más de 400 metros cuadrados, en el que tendrán presencia los coexpositores para sus rondas de negocios, así como 75 metros cuadrados dedicados a una exposición cultural presentada por Banreservas y espacios privados, asimismo salas de prensa y de reuniones.

Considerada una de tres ferias turísticas más importantes de Europa, Top Resa se desarrollará desde este martes hasta el jueves, en la capital francesa.