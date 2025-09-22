MESCyT entrega 108 becas a estudiantes meritorios para continuar su formación superior

Santo Domingo. – El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, (MESCyT) entregó un nuevo grupo de becas nacionales a estudiantes meritorios, seleccionados entre más de 80 mil solicitudes recibidas durante la convocatoria.

De acuerdo con las autoridades, la meta es otorgar 8,000 becas, lo que resalta aún más el mérito académico de los beneficiarios, quienes fueron seleccionados a base de criterios de excelencia y sin distinción política, religiosa ni económica.

Este grupo de estudiantes, cursarán sus estudios superiores en el Instituto Pedro Francisco Bonó, así, como en el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis, respectivamente.

La información fue emitida por el encargado de Becas Nacionales, Rafael Martínez, quien representó al ministro, doctor Franklin Gracia Fermín.

Durante el acto, varios estudiantes fueron reconocidos como parte de los nuevos becarios, entre ellos, Jorge Luis Rosario, quien cursará la carrera de Técnico Superior en Radiología en el ITSC; Carla Reynoso Martínez, seleccionada para estudiar Enfermería; Marieli Contreras; María Celeste Martínez, en la carrera de Enfermería.

En representación de los beneficiarios, María Celeste Martínez agradeció al MESCyT y al presidente Luis Abinader, destacando que esta oportunidad “no solo representa un alivio económico, sino una inversión en el futuro de cada estudiante, que se compromete a poner sus conocimientos al servicio de la comunidad y del país”.

Las autoridades del MECyT, recordaron que cada año, debido a la gran cantidad de solicitudes (que oscilan entre 79,000 y 85,000 expedientes), muchos aspirantes deben esperar futuras convocatorias, pero aseguraron que el programa “Beca Tu Futuro” seguirá creciendo para ofrecer más oportunidades.

La institución resaltó que este proceso es estrictamente académico y meritocrático, garantizando igualdad de oportunidades para todos los jóvenes del país, sin importar procedencia, condición económica, ideología o religión.

Con este programa, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con la educación, fortaleciendo el capital humano y formando profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Esta convocatoria se realiza a partir de 21 de febrero y concluye en marzo.