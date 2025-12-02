Migración extiende medida que facilita la entrada de turistas a la República Dominicana

Santo Domingo.-La Dirección General de Migración (DGM) anunció que extenderá la medida que permite una entrada más sencilla a la República Dominicana para turistas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra y los países de la Unión Europea.

Con esta disposición, los ciudadanos de estas naciones podrán ingresar al país únicamente con su pasaporte válido, sin necesidad de cumplir con el requisito tradicional de contar con al menos seis meses de vigencia.

Ahora, el documento solo deberá estar vigente durante su estadía y al momento de su salida del territorio dominicano.

La facilidad también aplica para extranjeros de otros países que tengan la documentación necesaria para entrar a las naciones mencionadas. Esta continuidad está establecida en el Memorándum que amplía lo dispuesto en la Resolución No. DGM-01-2024 del 31 de mayo de 2024.

La medida estará vigente desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Con esta decisión, la DGM reafirma el compromiso del Gobierno dominicano de impulsar el turismo internacional y simplificar los procesos migratorios, eliminando barreras y agilizando la entrada de visitantes de mercados importantes para el país.