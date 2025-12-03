Tony Peña Guaba desmiente acusaciones contra la memoria de José Francisco Peña Gómez

Santo Domingo, RD. – El director del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, respondió hoy de manera enérgica a las declaraciones del periodista Alfredo de la Cruz, quien en un programa de televisión vinculó al fallecido líder dominicano Dr. José Francisco Peña Gómez con temas de narcotráfico y presuntos financiamientos ilícitos.

Peña Guaba calificó estas afirmaciones como una “calumnia vulgar y rastrera” y recordó que su padre es una de las figuras más respetadas de la vida democrática dominicana, cuya trayectoria siempre estuvo marcada por la integridad, la lucha social y la defensa de los valores democráticos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (Twitter), Tony Peña Guaba expresó:

“Ayer un periodista de un medio de comunicación irrespetó vulgarmente la memoria de mi padre el Dr. José Francisco Peña Gómez. Es increíble que a 27 años de su desaparición física sigan las calumnias rastreras. El líder no está, pero estamos sus descendientes para defender su honra.”

El funcionario lamentó que, casi tres décadas después de su fallecimiento, continúen propagándose versiones falsas que buscan distorsionar la historia y empañar el legado de uno de los líderes más influyentes del país.

Peña Guaba también advirtió que la familia Peña Gómez no permitirá la difusión de acusaciones infundadas ni el uso de la figura de su padre para generar controversia mediática. Subrayó que la vida de José Francisco Peña Gómez fue examinada públicamente durante más de cuatro décadas y que jamás existió señalamiento ni investigación formal que lo vinculara a actividades ilícitas.

Concluyó reafirmando que la familia seguirá defendiendo la memoria del líder socialdemócrata frente a cualquier intento de difamación.