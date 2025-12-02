Festival Gastronómico RD Exquisita 2026 será dedicado a la Chef Tita

Madrid.- La segunda edición del Festival Gastronómico RD Exquisita, que se celebrará del 17 al 20 de enero de 2026 en Madrid, dedicará su programación a la chef dominicana Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, en reconocimiento a su destacada trayectoria como embajadora de la gastronomía dominicana.

El festival tiene como objetivos posicionar los restaurantes hispanodominicanos como referentes culinarios en Madrid, fortalecer los vínculos comerciales entre empresarios del sector hortofrutícola y agroindustrial, y consolidar la conexión entre Madrid y República Dominicana como destinos de turismo gastronómico.

La dedicatoria llega en un año histórico para Chef Tita. En 2025 logró que su restaurante Aguají se convirtiera en el primer establecimiento dominicano en entrar al ranking extendido de Latin America’s 50 Best Restaurants, alcanzando la posición 88.

Además, recibió el Champions of Change Award, convirtiéndose en la primera chef latinoamericana en obtenerlo, y fue reconocida por segundo año consecutivo en The Best Chef Awards con dos cuchillos, una clasificación reservada para cocineros de categoría mundial.

Una programación que une sabores, cultura y oportunidades de negocio

La programación incluirá la presentación de productos dominicanos en el Mercado Escuela San Cristóbal, rutas gastronómicas por Bellas Vistas y Legazpi, encuentros B2B en mercados de Madrid para impulsar el comercio de productos dominicanos y una gala empresarial en formato cóctel con una propuesta de fusión gastronómica hispano-dominicana.

También se celebrará la sesión “República Dominicana y Madrid: Turismo y gastronomía como puente entre dos continentes”, donde destacados actores del sector comercial y turístico compartirán perspectivas sobre cómo expandir y fortalecer estas relaciones bilaterales.

En su primera edición, celebrada en enero de 2025, las actividades se desarrollaron en 14 restaurantes y 2 mercados de Madrid, reuniendo a un núcleo referente del tejido empresarial y asociativo hispano-dominicano, y rindiendo homenaje a 40 asociaciones culturales.

Durante la gala de 2026 se reconocerá también a 20 periodistas y comunicadores de Italia, España y República Dominicana, marcando un hito para el periodismo dominicano en Europa.

El festival cuenta con el apoyo de la Embajada Dominicana en España, Invest in Madrid, así como de la ONG Cesal, Milagros Tours, Cibeles Cosmetics y la Red Gastronómica Dominicana en Madrid, consolidando una alianza para promover la gastronomía dominicana en Europa.