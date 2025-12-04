Air Europa proyecta movilizar 550 mil pasajeros en República Dominicana durante 2026

Santo Domingo.– Air Europa anunció sus ambiciosas proyecciones para el mercado dominicano: la aerolínea española estima transportar 550,000 pasajeros en República Dominicana durante el 2026, consolidando su crecimiento en la región.

Francisco “Paco” Pérez, director regional de Air Europa para el Caribe, compartió la noticia durante un encuentro con agentes de viajes, donde agradeció el respaldo constante de este sector, considerado por la compañía como un pilar fundamental en su estrategia comercial.

Pérez destacó que el 2025 cerrará con alrededor de 400,000 pasajeros movilizados, cifra que refleja el buen desempeño de la aerolínea en los últimos años. Además, subrayó que este crecimiento se apoya en importantes hitos recientes, como la entrada de Turkish Airlines al capital de Air Europa, lo que fortalece su posición estratégica en el mercado global.

Otro punto relevante es la modernización de la flota, con la adquisición de 40 aeronaves Airbus A350-900, que se sumarán a los Boeing 787-9 Dreamliner, dos de los modelos más avanzados y eficientes del sector.

Actualmente, Air Europa opera 11 vuelos semanales en República Dominicana: siete hacia Santo Domingo, tres a Punta Cana y uno a Santiago de los Caballeros. Durante la temporada alta, la ruta a Punta Cana incrementa sus frecuencias hasta cinco vuelos por semana.

El encuentro, celebrado en Chao Teatro, incluyó la puesta en escena de la obra Escuela para mujeres y una animada sesión de karaoke con el artista Kenny Grullón, como parte del agradecimiento a los agentes de viajes por su apoyo durante todo el año.