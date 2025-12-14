Víctor Pavón califica gestión municipal de Betty Gerónimo como un fiasco

Santo Domingo.- El aspirante a la candidatura a alcalde por el partido Fuerza del Pueblo (FP) en Santo Domingo Norte (SDN), el empresario Víctor Pavón, definió la gestión municipal que encabeza Betty Gerónimo como un verdadero fiasco, que mantiene al municipio arrabalizado y en estado de abandono.

Pavón produjo sus declaraciones el sábado en la noche en un encuentro navideño organizado por sus seguidores en SDN, quienes celebraron su regreso al país desde Nueva York, después de un periplo político y formativo que este realizara sobre gestión municipales.

Sostuvo que la Alcaldía que preside Betty Gerónimo al no actuar bajo el marco de la Ley Municipal ha pasado de los primeros lugares a ser uno de los últimos por no tener un buen manejo de los fondos públicos que están destinados para el municipio, según el Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública (SISMAP).

“Nosotros vamos a rescatar en el 2028 el municipio poniendo la Alcaldía al servicio de los diferentes barrios populares y del sector comunitario, quienes han sido olvidados por la actual alcaldesa y su partido, el PRM, ya que han preferido fortalecer sus intereses personales en desmedro de la mayoría”, destacó.

Expresó que una de las causas del deterioro por la que atraviesa SDN se debe a que el nepotismo se ha apoderado de la Alcaldía y de las plazas de trabajo, en franca violación a la Ley de Administración Pública. “Es un desorden generalizado que existe en la Alcaldía”, subrayó.

Pavón, quien ha sido en dos ocasiones candidato a diputado por la FP, sostuvo que desde la Alcaldía ordenará el tránsito vehicular, remozará los barrios con las obras demandadas por la comunidad y al mismo tiempo implementará planes deportivos y culturales a favor de los jóvenes, así como también indicó que convertirá el municipio en un modelo de limpieza sinigual.

“Cuando asumamos la Alcaldía vamos hacer un acuerdo con el sector comercial y con los grandes inversores nacionales y extranjeros para que con algunas que otras facilidades que les daremos se ubiquen en nuestra demarcación para que generen riquezas y creen miles de plazas de trabajo, a fin de que los jóvenes puedan integrarse a la base productiva”, manifestó.

Agregó que ya ha logrado coordinar con los sectores sociales y empresariales para impulsar una estrategia de desarrollo que contemple la construcción, por parte del gobierno, de nuevas vías de comunicación, un puente que conecte la capital con Santo Domingo Norte, un estadio de béisbol y una cancha de baloncesto techadal.

Señaló que sus aspiraciones a presidir la Alcaldía crecen cada día de forma vertiginosa, porque él ha logrado hacer una mancuerna con los religiosos, comunitarios, deportistas y con la base de su propio partido que entienden que es el único que cuenta con un plan estratégico para colocar a SDN como una de las demarcaciones con más progreso y desarrollo del país.

En otro orden, Pavón criticó al gobierno de Luis Abinader, al que calificó como el más corrupto de toda la historia, citando el caso más reciente de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

“Luis Abinader y el PRM han convertido las instituciones públicas en antros de la corrupción”, añadió.

Por Francis Pérez