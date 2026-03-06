Víctor Pavón califica de abuso Betty Gerónimo no pague prestaciones a exempleados de la ASDN

Santo Domingo.- El aspirante a alcalde por la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte, Víctor Pavón, acusó a la alcaldesa de esa demarcación, Betty Gerónimo de violar la ley, al no entregarles el pago de sus prestaciones laborales a exempleados de esa Alcaldía.

Pavón dijo que la alcaldesa del PRM en SDN aparte de maltratar a los exempleados violando sus derechos y haciéndoles caso omiso a sus exigencias legales, tampoco respeta el orden institucional y la ley de municipalidad.

“Betty Gerónimo es una de las peores alcaldesas que ha registrado SDN desde su fundación hasta el día de hoy. Ella en el tiempo que lleva al frente de la Alcaldía no puede exhibir ninguna obra de carácter municipal que contribuya en gran medida al desarrollo de la demarcación”, destacó.

Expresó que no solo por el maltrato a los ex empleados la población de SDN está inconforme con la ineficiente gestión de Betty Gerónimo, sino porque esta ha llevado el nepotismo y la francachela a la Alcaldía, descuidando por completo su verdadera función para la cual fue escogida en las pasadas elecciones.

Pavón, preside el Movimiento Unidad, Renovación y Orden (MURO) y miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo, aseguró que por la pésima gestión municipal de Betty Gerónimo, el PRM saldrá mal parado del Ayuntamiento en el 2028.

“Lo que se observa a la luz del pueblo es que en la Alcaldía se están manejando los recursos económicos sin un control ni un régimen de prioridades, lo que da lugar a que la población califique esta gestión municipal como un antro de corrupción que genera arrabalizacion en todo el municipio”, puntualizó Pavón.

Por Francis Pérez