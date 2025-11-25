PRM reconoce permitió el ingreso de personas vinculadas a actividades ilícitas

Santo Domingo.– El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reconoció que esa organización permitió el ingreso de personas vinculadas a actividades ilícitas, muchas procedentes de otras organizaciones políticas.

En un mensaje a la nación, Paliza lamentó ese descuido y sostuvo que quienes intentaron buscar impunidad dentro de la organización “no la encontraron”. Por ello, destacó que el partido ha suspendido y expulsado de manera inmediata a todos los implicados para que enfrenten la justicia.

Paliza advirtió la posibilidad de que surjan más casos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado, a la vez que aclaró que esto no significa que el país esté peor, sino porque “en nuestra República Dominicana, la impunidad dejó de ser una opción.”

“Es probable que surjan más casos en el futuro. Estoy casi convencido de que surgirán más casos en el futuro. No porque seamos un país peor, sino porque el narcotráfico es un cáncer y porque por fin en nuestro país la impunidad dejó de ser una opción. Esa es la gran diferencia”, expresó.

Informó, además, que se realizarán auditorías internas reforzadas para todo el padrón del partido; se revisarán expedientes completos de dirigentes y militantes; y se propondrá al Congreso Nacional la modificación de la Ley 155-17, para convertir a los partidos políticos en sujetos obligados dentro del sistema antilavado.

Asimismo, llamó a quienes estén involucrados en actividades ilícitas —sean del PRM o de cualquier otro partido— a entregarse voluntariamente antes de que la justicia los alcance. “Tarde o temprano, caerán. Y que quede claro: ningún partido, ningún líder y ninguna estructura podrá protegerlos”, aseveró.

El dirigente exhortó a todas las organizaciones políticas a actuar con seriedad y no encubrir casos dentro de sus filas. Recordó que la lucha contra el crimen organizado “no es una disputa política, es una defensa moral” que involucra a toda la nación.

Afirmó que los casos recientes relacionados con el narcotráfico no deben interpretarse como un deterioro institucional, sino como evidencia de que en la República Dominicana “la ley finalmente actúa sin pedir permiso, sin mirar colores y sin detenerse ante ningún poder”.

Reconoció la indignación ciudadana y expresó que él mismo comparte ese sentimiento “como dominicano, como servidor público y como presidente de un partido político”.

Señaló que lo ocurrido “no solo molesta, sino que duele”, y que entiende a quienes hoy vuelven a preguntarse si todos los políticos son iguales. Sin embargo, afirmó de manera categórica que “no, no todos somos iguales.”

El funcionario destacó que si hoy la población conoce nombres, expedientes avanzados, procesos activos y múltiples extradiciones, es precisamente porque el país ha cambiado. Explicó que esta transformación es resultado del trabajo de un Ministerio Público realmente independiente, instituciones fortalecidas y un presidente Luis Abinader que ha decidido no intervenir en la justicia.

“Esa firmeza es lo que permite que la ley actúe. Sin importar quién seas, a qué partido pertenezcas o si eres o no poderoso”, aseguró.

Lamentó que en el pasado, quienes debieron impedir la infiltración del bajo mundo en las estructuras sociales del país, no cumplieron con su responsabilidad.