Fuerza del Pueblo en Moca celebra a casa llena su tradicional fiesta de fin de año

Moca, Espaillat.-El partido Fuerza del Pueblo (FP), celebró a casa llena su tradicional fiesta de fin de año 2025, en un ambiente de confraternidad, entusiasmo y unidad partidaria, durante un masivo encuentro realizado en el Club Amigos de la Duarte.

La actividad contó con una amplia participación de dirigentes, militantes, simpatizantes, compañeros y compañeras, así como amigos de la organización política, quienes se dieron cita para compartir y celebrar los logros alcanzados durante el año, fortaleciendo los lazos de hermandad dentro del partido.

El presidente de la Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo, Carlos García, manifestó que este encuentro navideño es una clara demostración del crecimiento, fortalecimiento y la unidad que vive la organización en el municipio de Moca y en toda la provincia Espaillat.

“Este masivo encuentro navideño evidencia que la Fuerza del Pueblo, sigue consolidándose como una fuerza política sólida, organizada y unida, con un compromiso firme de seguir trabajando junto al pueblo dominicano”, expresó García, donde también tuvo una destacada participación la dirección municipal, con el exgeneral Camilo Antonio Nazir Tejada.

Durante la actividad, los asistentes compartieron en un ambiente festivo propio de la temporada navideña, reafirmando su compromiso con los ideales y principios que sustentan a la Fuerza del Pueblo, así como con el fortalecimiento de su estructura partidaria de cara a los retos políticos venideros.

La dirigencia presente coincidió en resaltar que este tipo de encuentros contribuyen a la cohesión interna y al afianzamiento del proyecto político de la FP, en la provincia, proyectando confianza y organización de cara al futuro.

Por Luis Ramón López