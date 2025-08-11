Francis Pérez felicita a Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo por éxito de proceso interno

Santo Domingo.– El periodista Francis Pérez felicitó este lunes al expresidente Leonel Fernández por haber concebido el proyecto político Fuerza del Pueblo, destacando su visión amplia del espectro nacional e internacional, así como la disciplina, madurez y criterio necesarios para conducir al país hacia niveles de progreso comparables con los de las naciones desarrolladas, una vez ganadas las elecciones de 2028.

Pérez, acreditado internacionalmente por el Foreign Press Centers de Estados Unidos, afirmó que la República Dominicana necesita instituciones políticas que promuevan el orden, la disciplina y un ejercicio democrático y participativo tanto en su militancia como en sus dirigentes.

“Eso fue lo que reflejó el partido Fuerza del Pueblo durante su proceso electoral interno, realizado en el marco del Congreso Manolo Tavárez Justo”, expresó.

El periodista sostuvo que los medios de comunicación y los profesionales con credibilidad deben ser garantes del respeto al derecho de participación en los procesos internos de las instituciones sociales y políticas, velando por la preservación de la disciplina y los derechos consagrados en la Constitución, sin importar las siglas partidarias.

“Lo que vimos el domingo 3 de agosto en las elecciones de la Fuerza del Pueblo fue una nueva forma de hacer política, con dignidad y apertura democrática. Esto nos lleva a pensar que los dirigentes de esa organización han renovado sus métodos, dejando atrás prácticas tradicionales alejadas de la realidad del mundo moderno”, subrayó.

Pérez también felicitó a Henry Merán y al equipo organizador del Congreso y del proceso electoral, por conducirlo con pulcritud, orden y disciplina, calificándolo como uno de los eventos más extraordinarios en términos de participación y motivación en los últimos tiempos.

Asimismo, valoró la labor de Alexandra Peña, Fernando Fernández, Anyi Brooks, Ruz Méndez, Adalgiza Pujols y Franklin Labour, entre otros.

Finalmente, solicitó que los candidatos que quedaron en la frontera de los 183 puestos a elegir sean incluidos como nuevos miembros de la Dirección Central, conforme a la cuota establecida.