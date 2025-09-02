FP desmiente exclusión en el exterior para elegir nuevos miembros Dirección Política

Nueva York.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) negó un presunto disgusto entre sus dirigentes del exterior por su supuesta exclusión del proceso interno para elegir a los nuevos integrantes de la Dirección Política (DP), como publicaron algunos medios.

«Queremos precisar categóricamente que dicha información es falsa, infundada y carece de sustento», declaró Odel Suero Báez, vicesecretario operativo de la Secretaria del Dominicano en el Exterior y vocero oficial de la FP.

Aclaró que «los miembros de la DC que representan al exterior no solo tienen derecho a participar plenamente en la vida institucional del partido, sino que también ejercen su voto en la escogencia de la Dirección Política, tal y como establecen los estatutos, su línea organizativa y la declaración de principios de la Fuerza del Pueblo en su modalidad presencial».

Suero explicó que «el Congreso Manolo Tavárez Justo, actualmente en desarrollo, ha dinamizado la participación política de los compañeros en el exterior. Lejos de marginarles, ha demostrado con hechos concretos la importancia que el presidente y líder del partido, el doctor Leonel Fernández, otorga a los dominicanos del exterior».

«Fernández ha distinguido y, en múltiples ocasiones, favorecido a los dirigentes del exterior, reconociendo su rol trascendental en el fortalecimiento de la organización. Como muestra de ello, durante el congreso encabezado por el maestro Franklyn Almeida Rancier, se dispuso que cada región eligiera dos miembros para conformar la comisión organizadora. No obstante, nuestro líder otorgó al exterior seis representantes, un gesto que refleja el nivel de prioridad que tienen los militantes del exterior dentro de la visión política del partido», abundó.

Suero resaltó que la Fuerza del Pueblo siempre ha considerado al exterior como ‘la niña de los ojos’ de su presidente, pues representa la energía, el compromiso y el esfuerzo de miles de dominicanos que, aún fuera del país, aportan al desarrollo económico, social y político de la nación.

«Reiteramos que los compañeros en el exterior participan de manera activa y decisiva en la construcción de la Fuerza del Pueblo y en la consolidación de la democracia interna de nuestra organización con pleno derecho al voto para escoger la dirección política», expresó.

«La verdad es clara, en la Fuerza del Pueblo nadie queda excluido. Muy por el contrario, todos los sectores, incluyendo la diáspora, son integrados y valorados en igualdad de condiciones y en condiciones, hasta más favorecidos», concluyó Suero.

Por Jhonny Trinidad