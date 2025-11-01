Fafa Taveras dice Abinader es un burgués que ganó la simpatía de la gente y se olvidó de su compromiso

Santo Domingo.– El comunicador y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael “Fafa” Taveras, criticó duramente al presidente Luis Abinader, a quien definió como “un burgués que ganó la simpatía de la gente y se olvidó de su compromiso”, al considerar que el mandatario ha abandonado las promesas de cambio y las reformas estructurales con las que conquistó el poder en 2020.

Durante su intervención en el programa radial El Sol de la Tarde, Taveras reflexionó sobre la degradación de la política dominicana y el papel de los partidos, señalando que el PRM “se ha replegado y callado” tras alcanzar el poder, dejando de lado las aspiraciones sociales que le dieron respaldo popular.

“El presidente llegó con una oferta magnífica de refundar el Estado, de hacer un proceso de cambio, y hasta nominó un conjunto de reformas para cumplirlas. El hombre llega al poder y entonces el partido se calla”, manifestó.

A juicio del veterano dirigente, esa falta de voz del partido de gobierno constituye “una prolongación del trujillismo sin la violencia”, donde “el que manda, decide en función de sus intereses y no de sus compromisos”.

Taveras lamentó que el PRM no haya asumido una postura activa frente a los sectores sociales que lo apoyaron. “Yo le decía a los compañeros de los frentes de masa: ustedes salen a buscar la simpatía de los trabajadores, de los maestros, de los médicos, de los profesionales, de la gente del barrio, comprometiéndose con sus aspiraciones… ¿y qué ocurre? Llegan al poder y el partido desaparece, se calla, no tiene voz”, expresó.

El exdirigente de izquierda recordó que el Gobierno prometió reformas en áreas esenciales como la educación, la salud y la justicia, así como políticas concretas para las mujeres y los trabajadores, pero que ninguna de esas promesas ha tenido seguimiento desde la estructura partidaria.

“Ofrecieron las tres causales, la reforma de salud, la reforma de la justicia, la de la educación… y tú no sientes que haya un movimiento interno reclamando que se cumpla lo que se prometió en la campaña”, criticó.

Según Fafa Taveras, existe una “ineficacia partidaria” y un “deterioro profundo” dentro del PRM, al punto de que ni siquiera cuenta con frentes sectoriales para canalizar las demandas sociales. “Yo le dije al jefe de los frentes de masa, pero convoca a la gente para que cada quien levante su demanda”, dijo.

“Tú le hablas al partido de una reforma educativa y no tiene un frente educativo; de justicia, y tampoco lo tiene. Esa práctica demuestra una política degradada, donde los partidos solo sirven para ganar elecciones, no para representar al pueblo”, sostuvo.

Taveras enfatizó que el actual deterioro político se expresa en que “los partidos promueven campañas, pero una vez en el poder no representan a nadie ni dicen nada”. Reiteró que la lucha por el poder se ha convertido en “una estafa y un engaño”, donde las promesas sirven únicamente como herramientas para captar votos.

Al referirse al Congreso Nacional, el dirigente perremeísta aseguró que muchos legisladores han perdido la conexión con sus votantes y con los programas que representaban. “Ese Congreso que está ahí llegó siendo portador de aspiraciones legítimas, pero ya no importa lo que se prometió ayer, sino los intereses particulares de los activistas que están ahí”, afirmó.

Fafa Taveras concluyó su intervención exhortando al presidente Abinader a retomar las promesas que le dieron respaldo popular y actuar conforme a los compromisos de cambio que asumió.

“Estoy diciendo que Abinader actúe de acuerdo a la promesa que hizo, que la gente lo respaldó. Este presidente se olvidó de que llegó diciendo que iba a luchar por refundar el Estado y rehacerlo”, subrayó.

Por Roberto Tiburcio