Productores de tabaco de San Víctor denuncian grave crisis por falta de salida de la cosecha

San Victor, Espaillat.-Productores de tabaco del municipio de San Víctor, en la región del Cibao, denunciaron que toda la producción correspondiente a la cosecha del año 2025, permanece almacenada en trojas, sin poder ser comercializada, lo que ha generado una situación de crisis en el sector.

Los agricultores atribuyen esta problemática a la importación masiva de hojas de tabaco provenientes de otros países, lo que, según explican, ha desplazado el producto nacional y afectado directamente a los pequeños y medianos productores locales.

“Estamos viviendo una situación insostenible. El tabaco de este año está guardado en los ranchos sin compradores, mientras las importaciones siguen llegando al país”, expresó uno de los representantes del sector, quien pidió mantener el anonimato.

Los productores aseguran que el taponamiento del mercado los ha dejado en una posición económica crítica, con deudas acumuladas y sin acceso a nuevos créditos, lo que pone en riesgo la preparación de la tierra para la cosecha del año 2026.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente al presidente Luis Abinader y al Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), para que intervengan en favor del sector y establezcan medidas que garanticen la protección del tabaco criollo y el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad.

“Si el gobierno no toma medidas a tiempo, muchos de nosotros no podremos sembrar este año. El tabaco es la vida de San Víctor y del Cibao, y no podemos permitir que desaparezca por la competencia desigual con el producto extranjero”, señalaron los agricultores.

Los productores enfatizaron la necesidad de que se regule la importación y se promuevan incentivos para la compra de la producción local, a fin de preservar una tradición agrícola que por generaciones ha sostenido la economía en San Víctor y otras poblaciones productoras de la región.

Por Luis Ramón López