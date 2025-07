ONESVIE y UNESCO exploran implementación de la segunda fase del programa BERLAC

Santo Domingo, RD.- En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento de la resiliencia estructural, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie), recibió la visita oficial de la ingeniera América Benito, consultora senior en reducción del riesgo de desastres de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO.

Esta misión técnica internacional tiene como objetivo, fortalecer las capacidades técnicas, institucionales y comunitarias del país, mediante la aplicación de metodologías avanzadas como VISUS, para la reducción del riesgo en infraestructuras, en consonancia con los estándares internacionales de seguridad y sostenibilidad.

El encuentro, fue encabezado por el director general de Onesvie, Ing. Leonardo Reyes Madera, quien sostuvo un diálogo técnico con la experta internacional sobre las capacidades del país y las necesidades prioritarias en materia de evaluación estructural, infraestructura segura y gestión del riesgo sísmico.

Durante su visita, la ingeniera fue recibida junto al Ing. Reyes Madera en la sede de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), donde participaron: Huascar Peña, representante de JICA en República Dominicana; Araki Joji, asistente de representantes residentes de JICA; Shelí Figuereo, asistente en División de Operaciones de JICA.

Además, se sostuvieron intercambios institucionales con altos funcionarios del gobierno dominicano, incluyendo: Luis Miguel De Camps, ministro de Educación; Ing. Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; Representantes del Viceministerio de la Presidencia; Juan Salas, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias(CNE) y director ejecutivo de la Defensa Civil; Autoridades del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED); representantes de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT)

Todos los actores valoraron como muy positiva esta visita técnica y expresaron su respaldo y apoyo a que la República Dominicana forme parte activa de la segunda fase del proyecto BERLAC, es una iniciativa impulsada por la UNESCO.

De su lado, El Ing. Leonardo Reyes Madera destacó que esta posible incorporación del país permitirá potenciar la formación técnica nacional, fortalecer la Red de Evaluadores Estructurales Dominicanos (REED) y avanzar hacia una infraestructura más segura, sostenible y preparada ante eventos sísmicos.

Sobre el programa BERLAC

BERLAC (Building Capacity for Disaster Risk Reduction in the Built Environment in Latin America and the Caribbean) es un proyecto financiado por el gobierno japonés y ejecutado por la UNESCO por tres años en 6 países de América Latina y el Caribe, para fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y comunitarias para reducir los riesgos de desastres en el entorno construido.

República dominicana, fue uno de los países incluidos en el proyecto con el objetivo de mejorar la seguridad escolar. Para ello, se utilizaron dos metodologías: VISUS (inspección visual) y una segunda metodología aplicado a la inteligencia artificial.