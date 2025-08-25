Juramentan nueva directiva de la UNTC en Espaillat

Moca, Espaillat.-En un emotivo acto celebrado con motivo del 8vo. Encuentro de la Comunicación Social de la provincia Espaillat, quedó juramentada la nueva directiva ejecutiva de la Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación (UNTC), la cual estará encabezada por Rafael Octavio López.

El nuevo comité ejecutivo de la UNTC, lo integran, además de López, Manuel Bencosme, secretario de Organización; Lenia Guzmán, Pedro Rosa, Rosa Morales y Genaro García, quienes fueron juramentados por el recién electo secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Manuel de Jesús Ureña.

La actividad sirvió también de escenario para rendir homenaje a la trayectoria de un gran número de comunicadores, periodistas, locutores y artistas de la provincia, además de invitados especiales que recibieron reconocimientos.

Entre ellos se destacó al ícono y pionero de la noticia radiofónica en el Cibao, Ramón de Luna, por su histórico noticiario La Situación Mundial transmitido desde Santiago; también al veterano periodista Ignacio Guerrero, de la redacción del periódico La Información.

Asimismo, la UNTC entregó reconocimientos especiales al locutor Danny Rojas, la artista Iris Burdiés, Luis Ramón López, al periodista Rafael Martínez, entre otras figuras destacadas de los medios.

Uno de los momentos más emotivos fue el recibimiento a Reina Balbuena, viuda de José Andrés Muñoz, fundador de la UNTC en Moca, cuya memoria fue honrada durante el acto.

Entre los invitados especiales estuvieron presentes el radiodifusor y propietario de la emisora Radio Ideal, La Grandota del Cibao, Carlos Brito; Papi Mireles, Francis Díaz, gerente ejecutivo de la empresa de televisión por cable y satélite Televiaducto; así como una nutrida representación de entusiastas comunicadores.

En su discurso de juramentación, Rafael Octavio López, agradeció la confianza depositada en él y en su equipo, comprometiéndose a trabajar de manera firme para fortalecer la entidad y consolidarla como la voz de la comunicación en Espaillat y en el país.

“La prensa social es un pilar fundamental en el desarrollo de los pueblos. Permite la difusión de información relevante, promueve la participación ciudadana y contribuye a la construcción de un tejido social fuerte. Nos comprometemos a buscar la verdad en cada noticia, a ejercer un periodismo riguroso y ético”, expresó López.

El acto, que reunió a comunicadores, autoridades locales y personalidades de la vida social y cultural de la provincia, reafirmó la importancia de la comunicación social como herramienta de desarrollo y cohesión comunitaria.

Por Luis Ramón López