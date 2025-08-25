EDUCA saluda inicio del año escolar y llama a trabajar unidos por una educación de calidad

La entidad pide reforzar compromiso con calidad e innovación educativa

Santo Domingo.- Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) saludó este lunes el inicio del nuevo año escolar, destacando que cada regreso a las aulas constituye una oportunidad de renovación y esperanza para estudiantes, familias y docentes.

La entidad hizo un llamado a fortalecer el compromiso colectivo de trabajar por una educación que combine calidad e innovación, pilares fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana.

Susana Martinez Nadal, presidenta de Educa, afirmó que cada año escolar es una oportunidad para reforzar la confianza en la educación como motor de transformación social y progreso.

“Desde Educa reiteramos nuestro apoyo a las políticas y esfuerzos que garanticen aprendizajes de calidad, docentes inspiradores y familias comprometidas con la formación de sus hijos”, dijo.

La asociación invitó a la ciudadanía a reflexionar y aportar ideas sobre cómo mejorar las áreas claves para el próximo año escolar 2025-2026, fomentando la corresponsabilidad entre familias, comunidad y autoridades educativas.

Apuntó además que, conforme a los indicadores elaborados por Educa, basadas en cifras publicadas por el Ministerio de Educación y la Dirección General de Supervisión Educativa, entre los años escolares 2022-2023 y 2023-2024, la asistencia de niños de 5 años aumentó de 88.6 % a 91.8 %, mientras que en el grupo de 6 a 11 años se mantuvo estable en 93.5 %.

“Sin embargo, la asistencia de adolescentes de 12 a 17 años cayó de 82.3 % a 79.1 %, evidenciando un reto persistente en esta etapa educativa”, observó la presidenta de Educa.

De la misma manera, Martinez Nadal indicó que debe cumplirse el calendario escolar 2025-26 en su totalidad, sin dilaciones ni interrupciones. Realizó además un llamado a fortalecer la innovación y a la preparación integral de nuestros estudiantes para los retos significativos que tendrán ante los desafíos de un mundo globalizado y tecnológicamente cambiante.

“Invitamos a las familias a involucrarse activamente en este nuevo período escolar. Su participación en el proceso educativo no solo contribuye al rendimiento académico, sino que también promueve el desarrollo integral de sus hijos e hijas y fortalece la comunidad educativa al crear un sentido de pertenencia y compromiso”, enfatizó.