Madre envenena a sus tres hijos menores de edad y se quita la vida en el Ensanche Isabelita

Santo Domingo Este.- Una mujer identificada como Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, de 36 años, ocasionó la muerte a sus tres hijos menores por envenenamiento y luego se suicidó al ingerir la misma sustancia, en el Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el trágico suceso ocurrió la noche del domingo, Jiménez Valdez habría administrado a sus hijos, de 7, 9 y 11 años, un jugo mezclado con una sustancia tóxica, que posteriormente ingirió.

Técnicos en procesamiento de escena del crimen encontraron recipientes con restos del líquido utilizado, mezclado con jugo, los cuales fueron levantados como evidencia para su análisis.

Asimismo, las autoridades indicaron que en el lugar fue hallada una nota manuscrita que está bajo custodia del Ministerio Público y de los investigadores, quienes trabajan en verificar su autenticidad y contenido.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se les practicarán las autopsias correspondientes.

También se realizarán exámenes toxicológicos a la sustancia encontrada en la escena para determinar oficialmente la causa de muerte.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para esclarecer los motivos detrás de este lamentable hecho que ha conmocionado a la comunidad.