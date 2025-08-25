Año escolar 2025-2026 inicia este lunes con actos simultáneos en los 122 distritos escolares

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que mañana lunes 25 de agosto iniciará el año escolar 2025-2026, con actos simultáneos en los 122 distritos escolares, para lo cual se dispondrá la participación de autoridades nacionales y locales en ceremonias de apertura en cada demarcación educativa.

El MINERD recordó que más de 2 millones de estudiantes están convocados a integrarse a las aulas desde este lunes, junto a docentes, directores, personal administrativo y familias, en el marco de un año escolar que reafirma el compromiso del Gobierno con garantizar educación de calidad para todos.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aseguró que se han dispuesto las condiciones necesarias para que cada niño, niña y adolescente del país reciba una educación de calidad, al subrayar que el Gobierno está comprometido con apoyar a toda la comunidad educativa en este regreso a clases.

La ceremonia central tendrá lugar en el Centro Educativo Casandra Damirón, en Santo Domingo Este, donde el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, darán inicio al nuevo ciclo académico.

De forma paralela, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezará el acto de apertura en Santiago, en la Escuela Primaria María Secundina Torres Siri, como muestra del compromiso del Gobierno con la educación como eje de desarrollo nacional.

Además, ministros, legisladores y directores de instituciones públicas participarán en actividades en distintas regionales educativas. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, asistirá a la ceremonia en Pedernales en el Centro Educativo en Artes Pastor Roberto Méndez; mientras que, en San Cristóbal, el administrador general de Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar, presidirá la apertura en la Escuela Pablo Barinas.

En Hato Mayor, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, estará en el Liceo Miguel Ángel Garrido, y el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, encabezará el acto en el Liceo en Artes César Nicolás Penson. En San Pedro de Macorís, en el Liceo José Francisco Peña Gómez, participará la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Nelson Arroyo.

En La Vega, los ministros de Deportes y de Agricultura, Kelvin Cruz y Limber Cruz, presidirán la ceremonia en el Politécnico Femenino Mercedes Morel, mientras que en Moca lo hará el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, en el Centro Educativo Colegio Nuevo Renacer.

En Hermanas Mirabal, el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos, encabezará la apertura en el Centro Anselmo López. En Puerto Plata, participarán la gobernadora Claritza Rochtte, la senadora Ginnette Bournigal y el director del IDAC, Igor Rodríguez. En Miches, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dirigirá el acto en el Centro Lucas Guibbes.

En la Regional 15, de Santo Domingo, los actos se realizarán en distintos puntos: Gloria Reyes, directora ejecutiva de la Dirección de Desarrollo Social (Supérate), en la Escuela Gabriela Mistral, Los Alcarrizos; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en la Escuela Primaria República de Cuba, Santo Domingo centro; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el ministro de Salud, Víctor Atallah, en la Escuela Padre Arias; y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó, junto al diputado Alfredo Pacheco, en el Politécnico Víctor Pascual Agüero.

Igualmente, en Santo Domingo, en la Escuela República de Chile, participará el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón.

En la Regional 16, de Cotuí, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participará en el Liceo Francisco Henríquez y Carvajal, mientras que el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, estará en la Escuela Guaroa Moreta, Bonao.

Igualmente, en la Regional 17, de Monte Plata, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, presidirá la apertura en el Centro Educativo Fray Pedro de Córdoba, Distrito 17-01, Yamasá.