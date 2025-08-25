República Dominicana supera a Argentina en tiempo extra en la FIBA AmeriCup 2025

Managua (Nicaragua) – República Dominicana consiguió su segunda victoria en la FIBA AmeriCup 2025 en un reñido encuentro.

Tras ir perdiendo durante 35 minutos, el equipo logró dar un paso al frente y forzar la prórroga (75-75), derrotando finalmente a Argentina por 84-83.

Con esta victoria, la selección caribeña se mantuvo invicta y se apoderó del primer lugar del Grupo C.

El Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, fue escenario de un capítulo más de esta moderna rivalidad entre dominicanos y argentinos, donde los caribeños volvieron a dejar huella, tal como lo hicieron durante las eliminatorias al Mundial de Baloncesto FIBA 2023, cuando vencieron dos veces a Argentina y la eliminaron del torneo.

Aunque el partido estuvo reñido, Argentina lideró el marcador durante 35 minutos. Un triple de Ángel Núñez le dio a República Dominicana su primera ventaja con 4:45 restantes, y desde entonces hasta el final del tiempo reglamentario, hubo cuatro cambios de liderazgo.

El propio Núñez empató el partido a 75 desde la línea de tiros libres para forzar la prórroga, donde los dominicanos se impusieron gracias a un tiro en suspensión decisivo de David Jones-García a 17 segundos del final, seguido de dos paradas defensivas exitosas ante los triples de Argentina.

Andrés Feliz encabeza la ofensiva de RD

Andrés Feliz logró un doble-doble de 14 puntos y 11 asistencias. Destacó como el jugador más impactante y eficiente en un partido donde calificarlo de «victoria total del equipo» estaría lejos de ser un cliché.

El base del Real Madrid, que también capturó siete rebotes, fue respaldado por Jones-García con 20 puntos y Núñez con 11 de sus 14 en el último cuarto. Además, Joel Soriano realizó un gran esfuerzo defensivo, registrando seis tapones en momentos clave, lo que marca la tercera mejor actuación en tapones en un partido de la AmeriCup desde 2003 (detrás de los 8 de Peter John Ramos y los 7 de José Ortiz, ambos por Puerto Rico).

Estadísticamente, ambos equipos estuvieron muy igualados. República Dominicana obtuvo ligeras ventajas en rebotes (49-44), puntos en la pintura (48-42), porcentaje de tiros de campo de dos puntos (56% en 44 intentos) y un total de 11 tapones.

Los 11 bloqueos registrados por República Dominicana establecieron un nuevo récord para un equipo en un solo juego de la AmeriCup. La marca anterior pertenecía a Venezuela, con 10 (logrado en dos ocasiones).

Andrés Feliz también se convirtió en el líder de asistencias en un solo juego de la República Dominicana en la AmeriCup con sus 11 asistencias.

El entrenador de República Dominicana, Néstor “Che” García, elogió los ajustes defensivos que su equipo realizó a medida que avanzaba el partido, los cuales fueron clave para darle la vuelta al marcador. «Argentina fue mucho mejor que nosotros al principio, pero logramos ajustar la defensa y bajarles el ritmo porque anotaban con demasiada facilidad. Hacia el final, logramos empatar y luego tomar la delantera en un partido muy parejo», dijo García.