Juez impone 18 meses de prisión a Santiago Hazim y otros implicados en desfalco de SeNaSa

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra Santiago Hazim y otros seis acusados de desfalcar con más de 15 mil millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El magistrado Rigoberto Sena impuso prisión preventiva a Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Ada Ledesma Ubiera, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.

De igual forma, el juez dispuso una garantía económica de un millón de pesos, arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.

Todos los hombres deberán cumplir la prisión en el Centro de Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que la única mujer que se le envió a la cárcel deberá cumplir su coerción en Najayo Mujeres, ambos centros ubicados en la provincia San Cristóbal.

De acuerdo al Ministerio Público los acusados conformaron un entramado de corrupción administrativa que captó miles de millones de pesos para enriquecerse en detrimento de los servicios sanitarios que ofrece a la población el SeNaSa.

Las evidencias arrojan que, con la excusa de que estaban haciendo recaudaciones con fines políticos, algunos de los imputados captaban recursos de sobornos para provecho personal que destinaban a adquirir propiedades, crear empresas de carpeta para comprar y administrar bienes y realizar diversas inversiones que son objeto de investigación.