Hombre que asaltó anciano de 82 años en Santiago cumplió condena de 20 años

Santiago, RD. –José Alejandro Mora Cruz, alias “Julio el Mago”, señalado como uno de los responsables del asalto a un anciano de 82 años, hecho ocurrido el pasado lunes 22 de septiembre en la Calle Penetración, sector Villa del Norte, cumplió una condena de 20 años en diferentes cárceles del país, según su testimonio.

Luego de ser apresado, tras ser captado en un video que se hizo viral en redes sociales, Mora Cruz negó que se tratara de un atraco. Alegó que el incidente fue consecuencia del cobro de un “trabajo de brujería” que supuestamente le había realizado al adulto mayor, a quien dijo le “ensalmó” un pie enfermo por un pago de RD$5,000, dinero que asegura la víctima se negó a entregarle.

“Yo no soy brujo, yo hago mi diligencia. Le hago un ensalmo y le digo que ese trabajo le vale cinco mil pesos, porque ahí se va a sanar. Él no me quiso pagar, pero tenía el dinero en la mano y yo se lo quité”, declaró frente a las cámaras.

El hombre, quien cumplió una condena de 20 años por homicidio, admitió que aprendió “a brujear” en prisión y que desde entonces ofrece supuestos ensalmos y curaciones para ganarse la vida. “Eso fue lo que pasó con ese señor, porque hay gente que se pone bruta”, agregó.

La Policía Nacional informó que tras la denuncia del anciano, agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, junto a técnicos del DICAT, lograron identificar y capturar a Mora Cruz. Durante el operativo se ocupó el vehículo gris utilizado en el hecho, mientras se persigue a un segundo individuo que lo acompañaba.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima denunció que alrededor del mediodía fue interceptada y despojada de RD$3,000 en efectivo. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.