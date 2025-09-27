Boston clasifica a playoffs y Cincinnati desplaza a los Mets en lucha por comodín LN

Ceddanne Rafaela conectó un triple contra el muro del jardín central para impulsar la carrera que puso fin al juego en la novena entrada el viernes por la noche, dándole a los Medias Rojas una victoria de 4-3 sobre los Tigres de Detroit y asegurando el primer lugar de Boston en la postemporada desde 2021.

Boston remontó un déficit de 3-0 para colocarse dos juegos por delante de los Tigres y dos juegos y medio por delante de Houston en la contienda por los dos últimos comodines de la Liga Americana, con dos partidos restantes. Detroit, que ha perdido 12 de sus últimos 14 partidos, aún puede llegar a los playoffs e incluso ganar la División Central de la Liga Americana con la ayuda de Cleveland.

Boston empató el juego en la octava entrada y luego Romy González conectó un sencillo al jardín central con un out en la novena. Rafaela, quien se quedó a un paso de superar al Monstruo Verde en la séptima, envió un lanzamiento con cuenta de 1-0 contra la barda del jardín central.

González, que se mantuvo firme para asegurarse de que no fuera atrapado, corrió para anotar mientras sus compañeros de equipo salían del dugout y casi lo vencieron en el plato.

Masataka Yoshida conectó tres hits para Boston. El cerrador Aroldis Chapman (5-3) lanzó la novena para llevarse la victoria. Tommy Kahnle (1-5) solo sacó un out en la baja de la novena.

Cincinnati superan a los Mets por el tercer puesto de comodín de Liga Nacional

Gavin Lux conectó dos dobles y anotó la carrera de la ventaja y los Rojos de Cincinnati derrotaron el viernes 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee, superando a los Mets de Nueva York por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

La victoria de Cincinnati y la derrota de Nueva York por 6-2 ante Miami permitieron a los Rojos empatar con los Mets en la clasificación. Sin embargo, los Rojos, que buscan su primer pase a la postemporada desde 2020, dominan el desempate directo sobre los Mets.

Los Rojos permitieron solo tres hits y propinaron una inusual derrota a Quinn Priester de Milwaukee, quien había establecido un récord para los Cerveceros al ganar 12 decisiones consecutivas. Los Cerveceros habían ganado los últimos 19 juegos en los que Priester había lanzado, una racha que incluyó 16 aperturas y tres apariciones tras un abridor.

Priester (13-3) ponchó a cuatro y permitió tres carreras, nueve hits y una base por bolas en cinco entradas. La última vez que los Cerveceros perdieron un partido en el que Priester había lanzado fue el 24 de mayo contra los Piratas de Pittsburgh.

El marcador estaba empatado a 1 en la sexta entrada cuando Lux conectó un doblete para abrir la entrada y avanzó a tercera cuando la pelota superó al jardinero izquierdo Jake Bauers. Miguel Andújar impulsó a Lux con un sencillo y anotó la carrera de seguridad con un elevado de sacrificio de Tyler Stephenson.

Connor Phillips (5-0) se llevó la victoria con una entrada y un tercio sin permitir carreras en relevo de Zack Littell, quien permitió una carrera en 4 entradas y dos tercios. Emilio Pagán retiró a los tres bateadores en orden en la novena entrada para su 31.er salvamento en 37 oportunidades.

Los Cerveceros podrían haber conseguido el mejor récord de las mayores y haberse asegurado la ventaja de local durante los playoffs con una victoria. Milwaukee aún puede conseguirlo si gana uno de sus dos últimos partidos o Filadelfia pierde uno de sus dos últimos.

Fuente: AP