Quico Tabar saluda disposición de Abinader de reactivar Plan de Regularización de Bancas

Santo Domingo. – El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, saluda la decisión del presidente Luis Abinader de reactivar el Plan de Regularización de Bancas de Lotería, apuestas deportivas y demás juegos de azar, y asumió con firmeza la responsabilidad de coordinar y encargarse del proceso establecido en el Decreto núm. 197-26.

Manifestó que acepta el reto de encabezar, de manera transitoria, la coordinación operativa, administrativa y de seguimiento del proceso de regularización, tal como establece la disposición presidencial.

En ese sentido, informa que estará convocando en los próximos días a los representantes del consejo de seguimiento señalados en el Decreto, para que se involucren de manera activa en esta nueva etapa.

En ese mismo orden, Tabar valoró el fortalecimiento del rol de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dentro del proceso, así como la incorporación de Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) y de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC) al considerar que su participación permitirá robustecer la verificación del cumplimiento tributario, el respaldo a las labores de fiscalización y mayor control a través de las tecnologías.

Asimismo, advirtió que propondrá la implementación de cambios estructurales profundos, orientados a agilizar los procesos administrativos, con el objetivo de fortalecer la transparencia del sector.

Tabar enfatizó que la prioridad será culminar el proceso de depuración y formalización de las bancas de lotería, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y otros juegos de azar, así como propiciar un ambiente de respeto y armonía frente a la sociedad dominicana.