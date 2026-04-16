Pastor Miguel Bogaert hace llamado a los hombres a liderar la familia a través del ejemplo

Durante una conferencia, el pastor advirtió sobre los desafíos del liderazgo masculino

Santo Domingo.– Más de 1,300 hombres participaron en la conferencia “Hombres de Impacto”, celebrada por el Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb, centrada en fortalecer el carácter, afirmar el propósito y promover un liderazgo íntegro en la familia y la sociedad.

En el marco de la actividad, el pastor Miguel Bogaert enfatizó que los hombres deben estar conscientes de cambiar cualquier conducta extraviada, ya que será imitada por sus hijos.

Explicó que el ejemplo que se ve en el hogar es determinante, por lo que es necesario guiar correctamente, entendiendo que lo que hoy los padres toleran, mañana los hijos lo normalizarán.

En ese sentido, el pastor Bogaert explicó que, “en medio de una sociedad que avanza rápidamente en tecnología, información y oportunidades, hay una realidad incómoda que pocos quieren confrontar: la crisis del carácter en los hombres”.

Asimismo, el pastor Bogaert expresó que no se trata de falta de conocimiento. Señaló que hoy más que nunca los hombres saben lo que es correcto; saben lo que significa ser fieles, responsables, íntegros y comprometidos. Sin embargo, advirtió que existe una brecha cada vez más evidente entre lo que se sabe y lo que se vive.

“El problema no es la ignorancia, es la falta de firmeza. La pasividad en los hombres se ha convertido en una de las formas más peligrosas de fracaso masculino. No porque el hombre quiera hacer el mal, sino porque decide no hacer lo correcto. Y en esta omisión se pierden hogares, se debilitan relaciones y se diluye el propósito personal”, afirmó el pastor Miguel Bogaert.

De igual manera, el pastor Bogaert enfatizó que, “hoy más que nunca, la sociedad no necesita hombres perfectos; necesita hombres con carácter y decididos. Hombres capaces de sostener sus convicciones incluso bajo presión. Hombres que entiendan que su carácter no solo define su presente, sino también su futuro y legado”.

Agregó que el problema del país no radica en la falta de liderazgo, sino en la ausencia de carácter en quienes lideran. “Tenemos muchos líderes dirigiendo, pero sin carácter”, sostuvo.

Finalmente, el pastor Bogaert indicó que Dios está llamando a una generación de hombres valientes y diferentes, que modelen el carácter de Cristo y generen los cambios positivos que la sociedad necesita.

La conferencia “Hombres de Impacto” realizada el viernes 10 y sábado 11 de abril, con la participación de los pastores Iván Vindas, desde Costa Rica, y Tommy Acosta, desde Estados Unidos. Como anfitriones expusieron los pastores Miguel Bogaert Portela y Miguel Alberto Bogaert.

Durante las distintas sesiones de la conferencia se abordaron temas relacionados con el propósito del hombre, rompimiento de ciclos generacionales, crecimiento espiritual y rol del hombre como líder, proveedor y guía dentro de la familia y la sociedad, promoviendo una transformación integral en cada participante.