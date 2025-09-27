República Dominicana será la sede del Olympia Amateur y DR Pro en 2026

Santo Domingo. – La República Dominicana fue confirmada como sede del Olympia Amateur y DR Pro 2026, luego del éxito alcanzado con la celebración del Mr. Olympia Amateur Latinoamérica, realizado del 19 al 21 de septiembre en Santo Domingo.

El evento más reciente reunió a más de 350 atletas de 21 países, donde se entregaron las primeras tarjetas profesionales en territorio dominicano y clasificaciones directas al Olympia de Las Vegas 2026, informó Grupo Ares bajo la dirección de Adonis Milán, organizadores de la producción del evento.

Un logro nacional

“El logro no es solo para nosotros, sino para toda la nación. Hemos demostrado que la República Dominicana tiene el talento y la capacidad para acoger eventos de clase mundial”, expresó Milán, destacando el impacto positivo de la cita deportiva.

De su lado, Dan Gomes, organizador de la parada deportiva afirmó que la designación como sede para la próxima edición representa “una prueba del arduo trabajo y la pasión” del equipo organizador, y adelantó que trabajarán para elevar los estándares del culturismo dominicano en los próximos años.

RD en el mapa internacional del fisiculturismo

Con este anuncio, el país consolida su lugar dentro del circuito internacional del fisicoculturismo, posicionándose como destino atractivo tanto para atletas como para seguidores de esta disciplina.

El encuentro deportivo organizado por Adonis Milán del Grupo Ares y Dan Gomes, marcó un hito histórico. Se otorgaron las primeras tarjetas profesionales del país y se concedieron clasificaciones directas para el Olympia de Las Vegas 2026, un logro sin precedentes en la República Dominicana.

El éxito de este evento ha garantizado que la nación caribeña será la anfitriona oficial de la próxima edición, lo que la posiciona como un punto clave en el panorama del culturismo en la región.

“La próxima edición del Olympia Amateur y DR Pro promete ser un evento aún más espectacular, atrayendo a más competidores y aficionados y reforzando la posición de la República Dominicana como un destino principal en el circuito global del culturismo”, agregó Milán.

Acerca de Grupo Ares:

Grupo Ares es una productora y agencia creativa con sede en República Dominicana, especializada en la creación de experiencias audiovisuales y estrategias de comunicación de alto impacto. Con una trayectoria en la realización de comerciales, documentales, coberturas de eventos y campañas digitales, la empresa ha trabajado con reconocidas marcas nacionales e internacionales, consolidándose como referente en innovación y calidad en el mercado audiovisual y publicitario.