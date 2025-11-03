FIPED, Tele Victoria y ANTC impartirán el curso de “Periodismo Digital”

Con el propósito de fortalecer las competencias profesionales de quienes comunican a través de las plataformas digitales, la Federación Internacional de Periodistas Digitales (FIPED), en coordinación con la Asociación Nacional de Trabajadores de la Comunicación (ANTC) y el canal Tele Victoria, anuncian el inicio del curso de Periodismo Digital, una innovadora propuesta formativa que se desarrollará desde el municipio de La Victoria, Santo Domingo Norte.

El curso está dirigido a jóvenes y adultos que se expresan en las redes sociales o medios digitales, interesados en adquirir las herramientas y conocimientos que les permitirán convertirse en periodistas profesionales, con el respaldo académico y ético que demanda la comunicación moderna.

Al completar el programa, los participantes recibirán un certificado de estudio y un carnet internacional, que los acredita para ejercer el periodismo en diversos países, bajo la protección de las leyes nacionales y de organismos internacionales de comunicación.

El contenido formativo abarca un amplio conjunto de temas actualizados, entre ellos el periodismo y sus diferentes modalidades, cómo elaborar noticias con fundamentos profesionales, tipos de entrevistas y técnicas de realización, redacción periodística en la era digital y sus fundamentos.

También incluye ortología, inteligencia artificial aplicada al periodismo, edición de videos y creación de contenidos para redes sociales, ética periodística digital, herramientas y plataformas para el periodismo digital, automatización de noticias y las herramientas de la investigación.

“Queremos ofrecer a los comunicadores de las redes la oportunidad de profesionalizar su labor, de comunicar con ética, criterio y dominio de las nuevas tecnologías. El periodismo del futuro requiere formación, conciencia y responsabilidad”, destacó Alberto Guzmán (Papi), director de Tele Victoria y uno de los organizadores.

El curso contará con la participación de destacados periodistas y comunicadores nacionales e internacionales, entre ellos, Pastor Vásquez, Santiago de la Cruz M., Nicolás Arroyo Ramos, Rafael Martínez, Bolívar Balcácer y Alberto Guzmán.

También intervendrán reconocidos comunicadores de la talla de Danilo Almánzar, Juan Francisco Morel, Octavio López y Eduardo Vásquez. En el área de estrategia tecnológica e inteligencia artificial, estará a cargo Joel Combe, mientras que en lingüística y ortología participará Carmen Jorge.

Los organizadores invitan a todos los interesados a formar parte de esta experiencia educativa transformadora y a recibir el año 2026, como profesionales del periodismo digital, con las competencias necesarias para comunicar con excelencia en un mundo cada vez más conectado.

Para información e inscripción sobre este interesante curso de Periodismo Digital, los interesados pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 829 913-7344.

Por Luis Ramón López