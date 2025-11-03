Asystec realiza octavo torneo de golf del Pany Open

La Romana.– El complejo La Estancia Golf Club Resort, en La Romana, fue el escenario elegido por los ejecutivos de Asystec y Pany Open para celebrar con éxito la octava edición del torneo de golf Pany Open.

El evento contó con la participación de talentosos jugadores que compitieron en un ambiente de camaradería y espíritu deportivo.

Raymond Marcelino, de Asystec, y Martin Paniagua, de Golf Events, destacaron que el torneo se desarrolló bajo el formato “Big Three rifado”.

Entre los patrocinadores del evento se encuentran: Asystec, Check Point, AFP Reservas, Trellix, TPACK, Fumigadora Zapa, Grupo Universal, Club Car, CLOUD, Almacenes Hatuey, Cooproservicios, Brugal, Stolinaya, The Glenlivet, ATS (Airport Team Solution), Bergini.

También, Emilio Hot Dogs, Marmotech, Hero, Eulen, Genesa, Edge, Mix, Gold and Silver, B-lite, Johnsonville, Abarrotao, Pescadería Turiel, Pizza Il Forno, La Vecindad, Dinner in the Sky, Mobile Gallery, Autohaus, Mitre, Taco Bell, Café Santo Domingo, La Aurora y Kah Kow.

Los jugadores que obtuvieron los principales reconocimientos fueron:

Primer lugar: Francisco Suárez

Segundo lugar: Raúl Ramos

Tercer lugar: Osiris Marchena