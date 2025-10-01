Nacionales

Embajada de EE.UU. mantendrá con limitaciones servicios consulares en RD pese a cierre federal

1 de octubre de 2025
Santo Domingo.-La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, informó este miércoles que, debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, sus cuentas oficiales de redes sociales no se actualizarán de manera regular hasta que se reanuden las operaciones gubernamentales, a excepción de las publicaciones relacionadas con información urgente sobre seguridad.

No obstante, la sede diplomática aclaró que los servicios programados de pasaportes y visas en los Estados Unidos, así como en sus embajadas y consulados en el extranjero, continuarán funcionando durante el periodo de interrupción, en la medida en que lo permita la situación operativa.

La Embajada exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados a través del portal oficial travel.state.gov, donde podrán encontrar detalles actualizados sobre los servicios consulares y el estado de funcionamiento en el marco de esta situación.

Con este comunicado, la misión diplomática reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y de quienes requieren servicios consulares en la República Dominicana.

El anuncio de la Embajada se enmarca en el cierre parcial del gobierno federal de los Estados Unidos, iniciado este 1 de octubre, tras el fracaso del Congreso en aprobar el presupuesto correspondiente al nuevo año fiscal.

Esta situación ha obligado a suspender temporalmente funciones consideradas no esenciales en múltiples agencias, afectando desde la publicación de datos oficiales hasta la operación regular de plataformas digitales gubernamentales.

Por Luis Ramón López

