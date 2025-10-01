RD gana máximo galardón en Festival Internacional de Videos sobre Seguridad Social en Malasia

Este premio posiciona al país como un referente en materia de comunicación y educación previsional a nivel global

Kuala Lumpur, Malasia .- La República Dominicana obtuvo el primer lugar en el Festival Internacional de Videos Sobre la Seguridad Social 2025, celebrado en Malasia, al presentar el testimonial producido por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) que cuenta cómo la familia de Rossy pudo salir adelante al recibir una pensión por sobrevivencia; y se destacó en primer lugar entre las producciones de 69 países y 261 vídeos postulados.

La SIPEN fue ganadora en la Categoría de Video Largo, en este festival de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) que reúne a las instituciones de seguridad social más importantes del mundo, con el objetivo reconocer las mejores producciones audiovisuales que promueven los valores y la importancia de los sistemas de previsión social.

El video ganador, centrado en la historia de Rossy, logró conmover al jurado internacional por su poder narrativo y su efectividad en la comunicación de cómo el Sistema Dominicano de Pensiones, a través de beneficios como la pensión por sobrevivencia, impacta positivamente en la vida de los trabajadores afiliados. El jurado elogió el video por “su cautivador estilo documental y su emotiva narrativa, que destaca la repercusión real que tienen las pensiones de sobrevivencia”.

“Estamos orgullosos de entregar estos galardones en el primer Festival Internacional de Video sobre la Seguridad Social, que muestra el papel que desempeña la narrativa audiovisual para promover la seguridad social para todos”, declaró el presidente de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), el Dr. Mohammed Azman.

Además de República Dominicana, los primeros Premios del Festival Internacional de Video sobre la Seguridad Social se han concedido a miembros de la AISS de Bélgica, Grecia y Uganda, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la promoción de la seguridad social. Los premios se entregaron en el marco del Foro Mundial de la Seguridad Social, celebrado en Kuala Lumpur, Malasia.

El Festival Internacional de Video sobre la Seguridad Social se está celebrando durante toda la semana durante el Foro Mundial de la Seguridad Social. Los 261 videos presentados por 96 instituciones de 69 países reflejan el firme compromiso de los miembros de la AISS de promover la seguridad social a través de una narrativa creativa e impactante.

La victoria en este prestigioso festival internacional subraya la calidad y el impacto de las campañas de concientización desarrolladas por la Sipen, reforzando su imagen como una institución moderna y cercana a la ciudadanía.