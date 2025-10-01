Encuentran muerto a hombre hirió de gravedad a su exesposa en Moca

Moca, Espaillat.-Las autoridades informaron este miércoles el hallazgo sin vida de Francisco Antonio López Salcedo, alias “Berto”, en unos matorrales del residencial Beverly Hills III, quien hirió de bala el pasado domingo a su expareja en el parqueo de una plaza comercial en este municipio de Moca.

López Salcedo, era buscado activamente por la Policía Nacional, tras haber herido de gravedad a su exesposa, la abogada Katherine González, en un hecho ocurrido el pasado domingo en el parqueo de la plaza City Center, frente al barrio Los Maestros de esta ciudad.

La agresión dejó a González hospitalizada, donde permanece bajo cuidado médico. El caso había generado gran consternación en la comunidad mocana por la gravedad del hecho y la posterior fuga del agresor.

Las autoridades indicaron que el levantamiento del cuerpo se realizó en compañía del médico legista y representantes del Ministerio Público, mientras se profundizan las investigaciones para determinar las circunstancias en que se produjo el deceso.

Por Luis Ramón López