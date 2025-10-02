La Nacional lanza campaña sobre derechos y deberes de los usuarios de productos financieros

A través de una serie de videos educativos, los clientes de la Asociación y el público en general podrán obtener valiosa información para realizar sus transacciones bancarias de forma segura y responsable

Santo Domingo, RD.- Consistente con su visión centrada en el cliente y el compromiso de fomentar una cultura de protección al usuario, la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos lanzó una campaña para dar a conocer de manera clara, sencilla y amigable los deberes y derechos de los usuarios de productos y servicios financieros.

Bajo el lema «La Nacional contigo: derechos garantizados, deberes compartidos», la iniciativa busca fortalecer la confianza y transparencia en la relación entre la entidad y sus asociados, brindándoles herramientas para que tomen decisiones informadas y ejerzan sus derechos de manera consciente, al tiempo que cumplen con sus responsabilidades como actores fundamentales del sistema financiero.

“Con esta campaña reafirmamos nuestro compromiso social y nuestra vocación de servicio, asegurando que nuestros clientes y los ciudadanos en general cuenten con información necesaria para realizar sus transacciones de manera segura y responsable”, expresó Annabelle Frías Gómez, segunda vicepresidenta de Cumplimiento y Prevención de Lavado de La Nacional.

La campaña incluye una serie de 14 videos con mensajes claves, alineados con la normativa contenida en el Reglamento Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, establecido por la Junta Monetaria.

Los videos serán difundidos a través de todas las plataformas digitales de La Nacional, incluyendo una sección especial en la página Web: asociacionlanacional.com.do, donde se irá desplegando el material audiovisual, para que los interesados puedan acceder fácilmente a estos recursos.

La iniciativa apoya y fortalece la gestión del Servicio de Atención a los Usuarios (SAU), una estructura creada en 2024 por La Nacional, con el objetivo de garantizar una atención eficiente, cordial y transparente de las reclamaciones, quejas, sugerencias y consultas de los usuarios, conforme a uno de los principios de la Junta de Directores de la entidad, que establece la protección de los usuarios como eje fundamental de la intermediación financiera.

Con esta acción, La Nacional reafirma que la educación, el respeto y la transparencia son pilares fundamentales en su relación con los clientes y en su aporte al desarrollo del sistema financiero nacional.