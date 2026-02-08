Cirugía Plástica del hospital Gautier realiza conferencia por su 49 aniversario

Santo Domingo. _ La Residencia Nacional de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (RENACIP) del Hospital Salvador B. Gautier (HSBG) celebró con una conferencia su 49 aniversario de fundada, conmemoración hecha en el Salón de Eventos Kennedy del Hotel Intercontinental Real de la capital.

La conferencia titulada ¿Por qué demandan al Cirujano Plástico en República Dominicana? estuvo a cargo de Rosa Evelyn Fermín, jueza presidenta interina de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

La jueza planteó una serie de medidas que permiten prevenir demandas médicas y alternativas para la solución de problemas médicos legales, sin necesidad de llegar a los tribunales.

Además, comentó sobre medidas alternas de solución de conflictos, extrajudiciales y enumeró algunas sentencias relacionadas con demandas a los cirujanos plásticos en la República Dominicana.

También enumeró las principales causas de demandas médicas, elementos intrínsecos del acto médico, derechos y deberes del galeno y del paciente, así como las más de 60 condenas que se han logrado por biopolímeros.

Los biopolímeros, cuando se utilizan como relleno inyectable (silicona líquida, parafina, etc.), son sustancias no biocompatibles utilizadas indebidamente en estética para aumentar volumen, provocando graves reacciones inflamatorias, dolor, necrosis y, en casos extremos, la muerte.

La celebración de la Renacip fue dedicada al doctor Giancarlo Guaschino Ginebra, pasado coordinador de la RENACIP, y quien fue reconocido durante la cena conferencia. Trabajó por más de 10 años en el Hospital Salvador B. Gautier.

El doctor Guaschino Ginebra es un destacado cirujano plástico y reparador dominicano, reconocido por su labor en el ámbito público y privado, incluyendo el Hospital Salvador B Gautier. Se especializa en cirugía estética, particularmente en procedimiento post bariátrico para el tratamiento de piel flácida.

Entre los invitados especiales a las festividades por el 49 aniversario de la RENACIP estuvo el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Sobre la RENACIP

Esta área comenzó como una unidad de cirugía plástica que luego se convirtió en departamento, fundado el 30 de enero de 1977 por el doctor Ivanhoe Báez.

Renacip es la primera y única escuela especializada en cirugía plástica, reconstructiva y estética de la República Dominicana. Ha formado más de 70 cirujanos plásticos en 39 promociones.