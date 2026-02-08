Académico español atribuye letra de “Por amor” a Manuel de Jesús Troncoso y no a Rafael Solano

El doctor José María Paz Gago, escritor y filólogo español de reconocido prestigio internacional, aseguró que la emblemática canción dominicana “Por amor” tiene una autoría compartida: la música corresponde al maestro Rafael Solano, pero la letra pertenece al poeta Manuel de Jesús Troncoso.

La afirmación fue presentada durante su discurso de ingreso como Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), titulado “Por amor: luces y sombras sobre la propiedad intelectual de una canción dominicana y universal”.

En su intervención, Paz Gago expuso un riguroso análisis literario, semiótico y filológico que, según concluyó, confirma que Troncoso es el verdadero autor del texto.

El académico sustentó sus conclusiones en el análisis de una carta pública de Troncoso, estudios estilísticos de canciones escritas por ambos autores entre 1964 y 1969, testimonios históricos, referencias a irregularidades en el Festival AMUCABA y, de manera determinante, en la existencia de los versos originales manuscritos por Troncoso, validados mediante grafología forense.

“La estructura, el ritmo y el estilo de Por amor coinciden plenamente con la obra lírica de Troncoso y difieren sustancialmente de las letras compuestas por Solano”, afirmó.

El su discurso Paz Gago también abordó las polémicas alrededor del estreno de la canción y el papel de distintos intérpretes, aportando nuevos elementos para esclarecer uno de los debates más persistentes de la historia de la música dominicana.

El planteamiento reaviva un debate que se arrastra desde el estreno de la canción en 1968, cuando ya existían dudas sobre la autoría de la letra.

El acto solemne de la ACRD, que contó con la presencia de destacados escritores y académicos, se convirtió así en escenario de una de las declaraciones más contundentes sobre la propiedad intelectual de una obra considerada símbolo de la música dominicana.

Por Roberto Tiburcio