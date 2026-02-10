Academia de Ciencias reconoce letra de la canción “Por amor” es de Rafael Solano

La Academia de Ciencias de la República Dominicana reafirmó de manera institucional que la autoría de la letra de la emblemática canción “Por amor” corresponde al maestro Rafael Solano, y no al poeta Manuel de Jesús Troncoso, como afirmara el escritor y filólogo español José María Paz Gago.

La aclaración surge tras una conferencia impartida el pasado jueves en el salón de la institución, en la que se emitieron afirmaciones que ponían en duda la autoría de la obra.

“Para que un ciudadano pueda formalizar su ingreso como miembro de la institución, debe impartir una conferencia sobre un tema asociado a su profesión. En ese contexto, el doctor José María Paz Gago dictó la conferencia titulada “Por amor: luces y sombras sobre la propiedad intelectual de una canción dominicana y universal”, dice un comunicado de su Consejo Directivo.

Afirmó que la escogencia del tema es de entera libertad del conferencista, y que la institución y su Consejo Directivo desconocían previamente las conclusiones y afirmaciones categóricas que el expositor haría sobre este tema.

“La Academia de Ciencias desea expresar que bajo ningún concepto se hace compromisaria, ni avala, ni hace suyas las afirmaciones y conclusiones expuestas por el conferencista, las cuales son única y exclusiva responsabilidad del autor de la ponencia”, dice el comunicado.

Dice el comunicado, que la Academia de manera institucional, reconoce al maestro Rafael Solano como el autor de la letra y la música de la canción Por amor, obra que ha recorrido el mundo en la voz de diversos intérpretes.

La institución expresó un desagravio al maestro Solano y a su familia, reiterando que nunca fue intención poner en entredicho su honor ni los méritos que lo han convertido en un referente cultural y ciudadano ejemplar.