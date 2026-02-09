Autoridades de Moca acuden en auxilio de familias perdieron sus viviendas en incendio

Moca, Espaillat.-Las autoridades del municipio de Moca, acudieron a la comunidad San Luis, La Manzana, luego del incendio que redujo a cenizas tres humildes viviendas, dejando a varias familias afectadas que perdieron gran parte de sus pertenencias y enseres del hogar.

La Alcaldía de Moca estuvo presente en el lugar del siniestro, encabezada por el ejecutivo municipal, doctor Miguel Guarocuya Cabral, quien se solidarizó con los afectados, brindándoles apoyo directo, acompañamiento y palabras de consuelo ante la difícil situación vivida.

Durante su visita, el alcalde recorrió el área impactada, conversó con las familias damnificadas y aseguró que el ayuntamiento no las dejará solas, reafirmando el compromiso de las autoridades municipales de trabajar de manera coordinada con las instancias provinciales para dar respuesta a esta emergencia.

Las autoridades del ayuntamiento, en conjunto con las autoridades de la Gobernación informaron que ya se coordinan esfuerzos para la reconstrucción de las viviendas afectadas, así como para la reposición de enseres y electrodomésticos, con el objetivo de ayudar a las familias a recuperar sus condiciones de vida lo antes posible.

Los comunitarios agradecieron la rápida presencia de las autoridades y valoraron el acompañamiento institucional en este momento de necesidad, confiando en que las ayudas anunciadas se materialicen en beneficio de los afectados, a la mayor brevedad posible.

