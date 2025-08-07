Celebrarán este domingo 10 de agosto el 43.º Desfile Dominicano de Manhattan

Nueva York.-Con una invitación abierta a todos los dominicanos de los cinco condados de Nueva York y de las ciudades de Nueva Jersey, Pensilvania, Yonkers y Connecticut, este domingo 10 de agosto, a partir de las 11:00 de la mañana, se celebrará por todo lo alto el 43.º aniversario del Desfile Dominicano de Manhattan, considerado uno de los eventos culturales más emblemáticos de la diáspora.

El desfile recorrerá la icónica Sexta Avenida, desde la calle 36 hasta la 52, en lo que promete ser una jornada colorida, vibrante y profundamente patriótica, en honor a la historia, el folclore, la música y las tradiciones del pueblo dominicano.

Bajo el liderazgo de Cristina Contreras, presidenta del comité organizador, el Desfile Dominicano se ha consolidado como una organización no partidista y sin fines de lucro, que año tras año logra unir a miles de dominicanos en un mismo sentimiento de orgullo nacional.

“La misión del desfile es clara: celebrar y dar a conocer nuestra historia, costumbres y legado en tierras extranjeras. Es una plataforma para rendir tributo a nuestras raíces, pero también para reconocer el aporte invaluable de los dominicanos en los Estados Unidos”, expresó Contreras.

El desfile no solo será un espectáculo de banderas tricolores ondeando en el corazón de Manhattan, sino también una verdadera exhibición de música, danza, trajes típicos, arte y gastronomía dominicana. Participarán comparsas folclóricas, carrozas, bandas musicales, organizaciones comunitarias, artistas reconocidos y personalidades destacadas de la diáspora.

Desde el merengue hasta la bachata, pasando por las tradicionales “diablos cojuelos” y los vestidos típicos de las regiones del país, cada elemento del desfile buscará reforzar la identidad nacional y promover el orgullo de ser dominicano más allá de las fronteras.

Invitación a todos los dominicanos

Los organizadores hicieron un llamado a todos los dominicanos de los cinco condados y de las ciudades de Nueva Jersey, Pensilvania, Yonkers y Connecticut a apoyar sin reservas el desfile, destacando que se trata de un homenaje a la historia y a la contribución de los dominicanos a la sociedad estadounidense.

Además del desfile, se espera una jornada de actividades culturales paralelas, ferias comunitarias, y una participación activa de líderes políticos, sociales y empresariales de la comunidad dominicana en Estados Unidos.

El Desfile Dominicano de Manhattan se ha convertido en un símbolo de unidad y representación, al tiempo que ha servido de escenario para impulsar el reconocimiento de la diáspora dominicana como un componente fundamental del desarrollo binacional.

A medida que se acerca el 10 de agosto, la expectativa crece. Se prevé la asistencia de decenas de miles de personas que, una vez más, teñirán las calles de Nueva York, de rojo, azul y blanco, celebrando con alegría el orgullo de una patria que late con fuerza desde el Caribe hasta el corazón de Manhattan.

Por Luis Ramón López