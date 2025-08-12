Nacionales

ANES celebra 50 años de fraternidad salesiana con emotivo encuentro en Jarabacoa

11 de agosto de 2025
Jarabacoa.– La Asociación de Exseminaristas Salesianos de la República Dominicana (ANES) conmemoró su 50 aniversario con un emotivo encuentro celebrado del 8 al 10 de agosto en Pinar Quemado, Jarabacoa.

El evento reunió a miembros de diversas generaciones, reafirmando los lazos de amistad, la fraternidad y el espíritu de familia que caracterizan al carisma salesiano.

En un ambiente colmado de alegría, nostalgia y gratitud, los participantes rememoraron sus años de formación y renovaron el compromiso con los valores que los han unido desde sus inicios.

Durante la celebración, se rindió homenaje a miembros que han dejado una huella significativa en la sociedad y en la comunidad salesiana. Entre ellos, William Rosario y Christian Quéliz fueron reconocidos por su destacada trayectoria en el ámbito educativo. También se honró a los sacerdotes salesianos P. Tejadita, P. Ángel Soto, P. Juan Linares y P. Víctor Pichardo, por su entrega y legado pastoral.

Nueva Directiva 2025-2027

Como parte de las actividades conmemorativas, la asamblea procedió a la elección de la nueva directiva que guiará a ANES en el próximo período 2025-2027, quedando conformada por Eddy Cabreja, presidente; Miguel Ángel Arroyo, vicepresidente; Sergio Abreu, tesorero; Francisco Alberto Pérez, secretario; miembro Martín Ortega, Rafael Durán y Wilmy Reyes. Asesores: Porfirio Abreu, Amado Then y Juan Alberto González.

El encuentro tuvo una dedicatoria especial a la memoria de Doña Nidia Rivas Ángeles, madre del presidente electo Eddy Cabreja, como muestra de aprecio y reconocimiento a su legado humano y familiar.

Con este encuentro, ANES reafirma su compromiso de mantener vivos los valores salesianos y continuar siendo un espacio de fraternidad, servicio y crecimiento personal para sus integrantes.

Por Luis Ramón López

