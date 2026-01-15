AERODOM presenta al ministro de la Presidencia avances transformadores en el AILA

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) recibió una visita de seguimiento encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

El encuentro permitió mostrar los avances concretos de los principales proyectos de modernización y expansión que se ejecutan bajo el marco del Contrato de Concesión.

Durante el recorrido, las autoridades conocieron de primera mano el progreso del proyecto de modernización del Sistema de Manejo de Equipajes (BHS), una iniciativa desarrollada en alianza estratégica con Alstef Group, un proveedor global con más de 60 años de experiencia en soluciones automatizadas de manejo de equipaje, reconocidas por su alta eficiencia, seguridad y adaptabilidad en aeropuertos de todo el mundo.

Esta inversión incluye la remodelación integral y ampliación de capacidad del sistema, la incorporación de tecnología de vanguardia con unidades de escaneo EDS Standard 3 y la implementación del software especializado BAGWARE.

Estas mejoras optimizarán los procesos de inspección, elevarán los estándares de seguridad y reforzarán la eficiencia operativa, asegurando al mismo tiempo la continuidad de las operaciones. El proyecto está previsto para concluir en su totalidad a finales de este año.

Igualmente, se presentaron los avances en la construcción de la nueva terminal de pasajeros del AILA, una inversión transformadora superior a los US$350 millones que marcará un antes y un después para la conectividad aérea regional, con su puesta en operación prevista para 2028.

Tras completar exitosamente una fase preparatoria de diez meses –que abarcó diseño, permisología. obras habilitadoras y finalización del contrato de construcción–, AERODOM avanza ahora con las obras iniciales bajo estrictos protocolos de seguridad y una planificación por fases que garantiza el normal funcionamiento de la terminal actual.

La nueva Terminal 2 operará de forma independiente y complementaria a la existente, con una capacidad para atender hasta 4 millones de pasajeros al año.

Su diseño arquitectónico moderno ha sido concebido para priorizar la eficiencia operativa, la flexibilidad y una experiencia de viaje significativamente mejorada. Como pilar de su enfoque sostenible, la terminal integrará un Energy Center que será abastecido por una nueva planta de energía solar, subrayando el compromiso de AERODOM y VINCI Airports con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

Con la ejecución de estos proyectos estratégicos, AERODOM, de la mano de VINCI Airports, reafirman su compromiso con el desarrollo de una infraestructura aeroportuaria de primer nivel, contribuyendo de manera decisiva al crecimiento sostenible y a la competitividad de la República Dominicana.