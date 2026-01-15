Fallece Reymon Durán cantante de la orquesta Sin Fronteras

Santo Domingo.-Falleció la tarde de este miércoles el cantante Reymond Durán, integrante de la orquesta Sin Fronteras, luego de librar una batalla contra el cáncer.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, la agrupación expresó su “profundo dolor” por la partida del artista, destacando que su pérdida deja “un vacío inmenso” tanto dentro del grupo como entre quienes lo conocieron, admiraron y compartieron con él momentos de trabajo y música.

La banda resaltó que Durán fue un intérprete dedicado, un compañero invaluable y, por encima de todo, un ser humano excepcional cuya alegría y pasión marcaron a todos a su alrededor.

Sin Fronteras agradeció además las muestras de cariño, respeto y solidaridad recibidas tras conocerse la noticia, y adelantó que más adelante ofrecerá información detallada sobre los actos y ceremonias correspondientes para despedir al cantante.

“Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo”, concluye el comunicado.

En octubre, Reymon Durán compartió públicamente previo a una actividad organizada para recaudar fondos destinados a cubrir su tratamiento, que había sido diagnosticado un año antes con cáncer de próstata en etapa 4.

Explicó que, gracias al apoyo de sus familiares, amigos cercanos y al tratamiento médico, su salud había mostrado mejoría. Sin embargo, reveló que cuatro meses después recibió la noticia de que el cáncer había hecho metástasis en los huesos, la cadera, la pelvis y los fémures, lo que marcó el inicio de fuertes dolores que incluso le impedían caminar algunos días.