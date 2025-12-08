Abinader ordena a SeNaSa constituirse en actor civil para recuperar hasta el último peso robado

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció que ha instruido al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a constituirse en actor civil dentro del proceso judicial que se sigue por presuntos actos de corrupción en la institución, con el objetivo de recuperar hasta el último peso robado al Estado.

En un hilo publicado la noche de este domingo, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el mandatario reafirmó su compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la defensa del patrimonio público.

Abinader recordó que desde el inicio de su gestión asumió un compromiso “inquebrantable” con la transparencia y contra la impunidad.

Explicó que, tras recibir informaciones sobre posibles irregularidades en SeNaSa, ordenó una investigación inmediata.

“Esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley”, escribió el mandatario.

El presidente aseguró que tiene la firme determinación de que este y cualquier otro caso de corrupción sea llevado a la justicia y que se imponga “todo el peso de la ley” a quienes hayan defraudado al Estado.

Operación Cobra

En el día de hoy el Ministerio Público anunció la puesta en marcha de la Operación Cobra, un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso de los fondos sustraídos al patrimonio público a través de SeNaSa.

Como parte de esta operación fueron arrestados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

A los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Por Roberto Tiburcio