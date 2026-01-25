Estados Unidos revoca visados a miembros del Consejo Presidencial de Transición de Haití

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este domingo la revocación de visados a dos integrantes del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, así como a sus familiares directos, por su presunta implicación con pandillas y organizaciones criminales en el país caribeño.

En un comunicado oficial, el portavoz principal adjunto, Tommy Pigott, explicó que la medida responde a la participación de los miembros del CPT en operaciones de grupos armados, incluyendo la interferencia con los esfuerzos del Gobierno haitiano para combatir a las pandillas designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por Washington.

La decisión se produce en medio de una crisis institucional en Haití, marcada por el inicio del proceso de destitución del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien cuenta con el respaldo de la administración estadounidense.

Cinco de los siete miembros del Consejo con derecho a voto solicitaron la salida de Fils-Aimé, alegando falta de avances en seguridad y estabilidad nacional, a menos de quince días de que expire el mandato del CPT el próximo 7 de febrero.

El comunicado subraya que Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar la estabilidad de Haití y de colaborar con las autoridades locales para enfrentar la violencia de las pandillas.

“El pueblo haitiano está harto de la violencia de las pandillas, la destrucción y las luchas políticas internas. La Administración Trump promoverá la rendición de cuentas de quienes continúan desestabilizando Haití y la región”, concluye el texto.

El Consejo Presidencial de Transición, integrado por representantes de partidos políticos, sociedad civil y sector privado, fue instalado en abril de 2024 tras la dimisión del entonces primer ministro Ariel Henry. Henry había asumido el poder en julio de 2021, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, y renunció en marzo de 2024 en medio de la ofensiva de la coalición de bandas armadas Vivre Ensemble, liderada por Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”.