Director del IDAC dice RD registra cifras históricas en turismo y aviación civil desde 2020

Madrid, España. – El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, destacó que la República Dominicana ha alcanzado cifras históricas en turismo y aviación civil desde 2020, consolidándose como uno de los destinos más importantes del Caribe y la región.

Rodríguez enfatizó en el crecimiento sostenido en la llegada de turistas tras la reapertura post-pandemia, señalando que la Feria Internacional de Turismo (FITUR) es el escenario ideal para mostrar al mundo las maravillas del país.

Entre 2020 y 2025, se han reportado 1,074,925 operaciones aéreas, lo que ha permitido la movilización de 88,234,771 pasajeros.

El IDAC participa en FITUR como ente regulador y promotor de la aviación civil, apoyando las políticas públicas del Ministerio de Turismo, liderado por David Collado, y en alineación con la visión del presidente Luis Abinader.

Los resultados positivos del sector turístico son reflejados en las cifras del Banco Central, que subrayan la importancia estratégica del turismo para la economía nacional. Solo en el 2025, se registraron más de 217,000 operaciones aéreas, un año donde recibimos a 11.7 millones de visitantes, importante resaltar que el 98% de los que visitan el país es por vía aérea.

Además, Rodríguez Durán anunció que el IDAC llevará a cabo este año la mayor inversión en equipos modernos de navegación aérea, con el propósito de fortalecer la seguridad operacional, un factor clave valorado por los operadores aéreos internacionales.

Con estas acciones, la República Dominicana reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo y la aviación, asegurando su posición como líder en el Caribe y contribuyendo al crecimiento de su economía.