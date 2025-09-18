“Esa Diva” el nuevo tema de Miriam Cruz que reafirma su grandeza en el merengue

Santo Domingo. – La Diva del Merengue, Miriam Cruz, vuelve a sorprender a su público con el estreno de su más reciente tema titulado “Esa Diva”, una producción que no solo enaltece su impecable fuerza interpretativa, sino que también refleja su personalidad auténtica, elegante y poderosa, la misma que la ha consolidado como una de las voces más icónicas del género.

El tema fue una recomendación especial del reconocido productor artístico Guillermo Cordero, quien, tras la memorable participación de Miriam en Premios Soberano 2024, le sugirió esta canción por considerar que representaba fielmente su esencia y trayectoria como la verdadera Diva del Merengue.

La pieza cuenta con la composición de Alberto Lorite y Melodía Ruiz Gutiérrez (Melody), y fue producida y arreglada por Argenys Pimentel “El Potrillo”, quien aporta una propuesta moderna sin perder la esencia del merengue que identifica a Miriam.

Con este estreno, la merenguera reafirma su paso indetenible en el 2025, un año en el que se ha trazado la meta de estrenar tres temas inéditos, un reto que demuestra su compromiso y pasión por la música.

Este sencillo se suma al éxito reciente de “Me enamoré de Ti”, tema y videoclip que Miriam presentó hace pocas semanas en respuesta a la petición de su público y seguidores. Esta pieza, cargada de sentimiento y frescura, ha sido recibida con entusiasmo tanto en la escena nacional como internacional, ratificando la vigencia y conexión de la artista con varias generaciones.

Además, Miriam Cruz acaba de alcanzar el primer lugar en Music Choice con la versión bachata del tema “Tú no tienes alma”, un logro que demuestra su versatilidad y el poder de su propuesta musical en distintos géneros.

Como parte de su intensa agenda internacional, este sábado se presentará en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, uno de los escenarios más importantes de la región, llevando su música a un público cada vez más amplio.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Miriam Cruz sigue marcando tendencia y renovando el merengue, sin dejar de lado su sello de elegancia y fuerza femenina que la distinguen en cada interpretación.