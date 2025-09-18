Víctor Pavón sostiene encuentro con el aspirante alcalde de Nueva York Curtis Sliwa

Nueva York.-El empresario y miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo (FP), Víctor Pavón, sostuvo en esta ciudad un significativo encuentro con el líder comunitario y político estadounidense Curtis Sliwa, quien es uno de los aspirantes a alcalde por el Partido Demócrata en esta urbe.

El encuentro se realizó en el marco de una actividad organizada por los líderes de origen dominicano del Partido Demócrata en Nueva York, encabezados por el artista quisqueyano y propietario de la orquesta merenguera Oro Sólido, Raúl Acosta.

Víctor Pavón dijo que la reunión con Curtis sirvió para compartir impresiones sobre las iniciativas necesarias para el progreso y desarrollo de sus respectivas comunidades.

Indicó que dialogó sobre las ideas vinculadas al fortalecimiento de la gestión municipal, la participación ciudadana y el impacto de la diáspora en los procesos políticos locales.

Expresó que es vital y necesario para un político que busque dirigir la municipalidad en cualquier lugar estrechar lazos con líderes internacionales como Curtis, un político poseedor de cualidades extraordinarias y una vasta experiencia sobre lo que hay que poner en práctica para seguir dinamizando y desarrollando la ciudad de Nueva York.

Señaló que la experiencia alcanzada en la reunión con el político estadounidense le servirá de guía para impulsar propuestas innovadoras en Santo Domingo Norte, una vez esté al frente de la Alcaldía.

De su lado, Curtis Silva destacó la importancia que registra mantener un puente de cooperación con los líderes dominicanos, reconociendo el gran aporte social, económico y cultural de la comunidad criolla radicada en los Estados Unidos.

El encuentro concluyó con el compromiso de ambos políticos de continuar promoviendo espacios de diálogo y colaboración con el objetivo de fortalecer la visión de gobernanza inclusiva y de trabajo conjunto entre las comunidades locales y la diáspora.

Pavón agradeció la actitud positiva exhibida por Curtis al recibirlo con agrado y disposición. “Estoy muy complacido con el gesto solidario mostrado por el connotado líder estadounidense”, puntualizó.

Por Francis Pérez