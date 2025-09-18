Sydney McLaughlin supera a Marileidy Paulino en una histórica final de 400 metros

La atleta estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone se consagró campeona mundial en los 400 metros planos del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, al imponerse a la dominicana Marileidy Paulino, quien obtuvo la medalla de plata.

McLaughlin-Levrone rompió un récord de campeonato que llevaba 42 años vigente, al registrar el segundo tiempo más rápido de la historia en esta distancia: 47.78 segundos.

Todo sugiere que es solo cuestión de tiempo antes de que el récord de Marita Koch, de 40 años (47.60), se derrumbe, a menos que la joven de 26 años opte por volver a las vallas, donde es bicampeona olímpica y que la dominicana baje su ritmo ascendente.

La carrera estuvo lejos de ser un trámite para la estadounidense. Paulino, campeona olímpica, la obligó a exigirse al máximo, protagonizando una final memorable. Por primera vez en la historia, dos mujeres bajaron de los 48 segundos en una misma competencia de 400 metros.

La dominicana presionó hasta el último tramo, logrando el tercer mejor tiempo de todos los tiempos, aunque no le alcanzó para superar a McLaughlin.

Por su parte, la bahreiní Salwa Eid Naser consiguió su mejor marca de la temporada con 48.19 segundos, llevándose la medalla de bronce.

“Sabía que iba a ser una batalla en la recta final. Se trataba de concentrarme en mi carril y mantenerme lo más relajada posible”, declaró McLaughlin-Levrone tras la carrera.

Paulino, por su parte, se mostró orgullosa de su desempeño: “Estoy agradecida por haber tenido la oportunidad de bajar de los 48 segundos. Todavía me siento una ganadora. He pasado cinco años entrenando todos los días para esto”, expresó.

Por Roberto Tiburcio