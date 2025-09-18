Museo de la Catedral de Santo Domingo realiza apertura de la colección de arte sacro de Patricia Reid

Los principales ejecutivos del Museo de la Catedral de Santo Domingo, ubicado en la calle Isabel La Católica103, Ciudad Colonial, dieron la apertura y bendición de la muestra de la colección de arte sacro de la artista Patricia Reid.

Esta muestra invita al público a adentrarse en el universo íntimo y estético de la reconocida diseñadora y primera museógrafa del museo, Patricia Reid. La curaduría de esta muestra estuvo a cargo de personas cercanas a la artista, profesionales que trabajaron con ella durante años y que conocían en profundidad su estilo. La intención fue preservar la impronta personal de su mirada: no reinterpretar, sino montar la exposición como la habría hecho ella, con ese sello propio que combinad solemnidad y frescura.

Con Santos en el Jardín, el público podrá recorrer un espacio expositivo que evoca la atmósfera de la casa de Patricia en la Ciudad Colonial, donde lo sacro convivía con lo domestico y el jardín se trasformaba en escenario para el encuentro entre la fe, el arte y la vida.

La exposición reúne más de cien imágenes de santos, piezas de Patricia coleccionó a la largo de su vida y sus viajes por Europa y América. Se trata de una colección privada que refleja su mirada única sobre el arte sacro y la espiritualidad, marcada por la sensibilidad con que supo reconocer la belleza en lo sencillo y cotidiano.

La directora Voluntaria del Museo, Sra. Fabiola Herrera de Valdez, puntualizó que la muestra estará abierta al público hasta el 30 de noviembre de año en curso, en la Sala de Exposiciones Temporales Patricia Reid Baquero del Museo de la Catedral. Le invitamos a descubrir este jardín íntimo y ver el arte con ella lo vivía: con asombro, profundidad y alegría.