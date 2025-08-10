Estudio revela futuro de las pensiones en RD de cara a nuevas tendencias de los mercados laborales

Santo Domingo.- La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) muestra que la informalidad laboral en la República Dominicana es un fenómeno muy dinámico, ya que un 30% de los afiliados tiene menos del 10% de densidad de cotización, mientras que solo un 20% tiene trayectorias formales casi completas.

Así lo avala el último estudio publicado por el Banco Mundial y la Sipen en el que plantean que esta problemática, que también es propia de los países de la región, pone a la afiliación y la informalidad como los dos ejes más desafiantes para los sistemas de pensiones.

En el estudio, titulado Historial Laboral y Densidad de Contribución en el Sistema Dominicano de Pensiones, los economistas Ignacio Apella, de la Práctica Global de Protección Social y Trabajo en América Latina y el Caribe del Banco Mundial; y Gonzalo Zunino, director del Centro de investigaciones Económicas de Uruguay, explicaron la gran disyuntiva existente: aunque el 62.7% de la población en edad de trabajar está afiliada al sistema de pensiones, un tercio de los trabajadores nunca ha realizado una cotización.

En promedio, los trabajadores dominicanos contribuyen solo 4 de cada 10 meses posibles al sistema de pensiones. Los trabajadores que ganan más de 3 salarios mínimos tienen una densidad de cotización 25 puntos porcentuales mayor que quienes ganan menos de la mitad del salario mínimo.

Desde un punto comparativo, las cohortes nacidas después de 1980 muestran una participación más frecuente y salarios más altos. Por ejemplo, a los 30 años, el 50% de los nacidos en 1990 cotizaban, frente al 30% de los nacidos en 1975 a esa misma edad.

El reciente estudio también revela que en la República Dominicana no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en la densidad de cotización ni en salarios, una vez afiliado al sistema de pensiones. A excepción del 2023 que la tasa de participación de hombres fue 6.7 puntos porcentuales mayor que la de las mujeres.

El estudio demuestra que los trabajadores dominicanos que deseen lograr una alta acumulación para el retiro, deben aumentar o mantener la constancia en sus aportes y cotizaciones a través de una participación formal continua o accediendo a los planes complementarios de pensiones, una opción loable para aumentar los ahorros en el tiempo.