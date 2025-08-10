Centros Tecnológicos Comunitarios impulsan transformación digital en Duvergé

Duvergé, provincia Independencia. – En un despliegue sin precedentes de innovación y compromiso social, los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) convirtieron al municipio fronterizo de Duvergé en el epicentro del conocimiento y la capacitación tecnológica con la jornada Frontera Digital, una iniciativa que reunió a más de 120 participantes, entre jóvenes, niños y adultos, para recibir formación de alto nivel en competencias digitales.

La iniciativa, encabezada por el director general de los CTC, Isidro Torres, ofreció un completo programa de talleres y conferencias orientados a preparar a la comunidad para su inserción en el mercado productivo, promover el emprendimiento y mejorar la calidad de vida.

“Esta jornada tecnológica está cumpliendo su objetivo: la participación masiva y entusiasta del público demuestra que en el sur profundo, de forma especial en la zona fronteriza existe un gran interés por afianzar y consolidar su formación técnico-profesional”, destacó Torres.

Asimismo, manifestó “queremos que cada joven de esta región tenga en sus manos las herramientas para competir, emprender y prosperar. La frontera no es una barrera, es una oportunidad, y el acceso al conocimiento es la llave que abre esas puertas”.

El programa abarcó áreas de gran demanda en el mercado actual, como ciberseguridad, inteligencia artificial con ChatGPT, creación de contenido multimedia con Canva, marketing digital y redes sociales, Internet de las Cosas (IoT), diseño y sublimación para emprendimientos, así como técnicas de desarrollo web y estrategias de financiamiento para proyectos.

Cada módulo fue diseñado bajo un enfoque práctico, permitiendo que los asistentes aplicaran los conocimientos de inmediato y ampliaran sus oportunidades de inserción en el sector productivo y tecnológico. La jornada culminó con la entrega de 112 certificados, reconociendo el esfuerzo y dedicación de los participantes.

Torres subrayó que este tipo de iniciativas forman parte del firme compromiso de los CTC de cerrar la brecha digital y llevar formación tecnológica a los lugares más remotos y vulnerables del país:

“En cada capacitación que realizamos en la frontera, sembramos progreso. Estas comunidades tienen el potencial, solo necesitan las herramientas y el acompañamiento para despegar hacia un futuro más justo y competitivo”.

La jornada fue posible gracias a una articulada labor del Departamento de Operaciones, bajo el liderazgo de Manelix de León, Atahualpa Pérez, Dessire Pérez y Ángela Gómez del área de Servicios Generales, en estrecha coordinación con el coordinador zonal Jerrifer de Jesús, la gestora cultural Maller Morillo y un comprometido equipo de colaboradores del centro, quienes garantizaron el éxito logístico y organizativo de la actividad.

Con Frontera Digital, los CTC ratifican su compromiso con la inclusión digital, la formación continua y el desarrollo sostenible en las comunidades más vulnerables del sur del país.