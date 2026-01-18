Toros vencen a Gigantes y aseguran empate en segundo lugar; Águilas y Escogido suspendido

San Francisco de Macoris.- Sergio Alcántara remolcó tres carreras, incluida la del triunfo, en una noche de una muy necesitada victoria para los Toros del Este que finalmente derrotaron seis por cinco a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier.

Eric Filia aportó dos vueltas más en el triunfo romanense, clave en lo que debió ser el último día de esta semifinal round robin.

Los Toros (11-7) están ahora delante de las Águilas Cibaeñas (10-7) en la lucha por el segundo boleto hacia la serie final, pero deberán de esperar el resultado del duelo Águilas-Leones del Escogido para este domingo, el cual fue suspendido debido a las bajas incómodas condiciones de terreno del Estadio Quisqueya producto de la lluvia. El juego será este domingo a las 4:00 p.m.

Los taurinos madrugaron en el mismo primer episodio cuando Eric Filia recibió base por bolas, se robó la segunda y anotó con doble de Eloy Jiménez al jardín izquierdo.

Sin embargo, los Gigantes respondieron de inmediato en el cierre del inning, igualando la pizarra con sencillo remolcador de Ricardo Céspedes.

El quiebre temprano, del primer empate, llegó en la segunda entrada. Alcántara pegó un doble por reglas de terreno que remolcó a Yairo Muñoz y a Onix Vega y puso a los Toros arriba 3-1.

La ventaja se amplió en el cuarto episodio con un rally de dos carreras, coronado por el doble de Filia que remolcó a Vega y al propio Alcántara para el 5-1.

Los Gigantes tenían más con qué responder. En la parte baja del cuarto, un triple de Céspedes y un jonrón de dos carreras de David Bañuelos recortaron la distancia.

Más tarde, un rodado para doble matanza de Kelvin Gutiérrez permitió otra anotación, y en el sexto, Jorge Bonifacio empató el juego 5-5 con cuadrangular solitario ante Jimmy Yacabonis.

Cuando el duelo parecía inclinarse hacia los locales, los Toros fabricaron la carrera decisiva en la octava entrada. Yairo Muñoz se embasó, fue sustituido por Ismael Alcántara, quien se robó la segunda y avanzó a tercera por error defensivo.

Sergio Alcántara llegó con su doble decisivo al jardín central que impulsó la carrera del desempate, aunque fue retirado tratando de estirar la jugada.

El lanzador ganador fue el relevista Jean Carlos Mejía, perdió Cristopher Molina con juego salvado para el importado Joe Colbert. La derrota fue para Cristopher Molina (0-3).

Los mejores al bate por los Toros fueron Sergio Alcántara con dos dobletes y un sencillo, Vega doble y sencillo, Filia, Eloy Jiménez y Candelario un tubey cada uno, Muñoz dos imparables y Bryan de la Cruz, un sencillo.

Por los Gigantes, Bonifacio y Bañuelos con un cuadrangular cada uno, Céspedes triple y sencillo, Hernández doble y sencillo, Julio Carreras un tubey, y Deivi Muñoz y Gutiérrez un hit cada uno.

Águilas y Escogido suspendido por lluvia

El partido entre las Águilas Cibaeñas y los Leones del Escogido fue pospuesto este sábado debido a las lluvias en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. El encuentro fue reprogramado para este domingo a las 4:00 de la tarde, en el mismo escenario de la capital dominicana.